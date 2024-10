ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ericsson auf 'Neutral' - Ziel 62,50 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62,50 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz liege mit knapp 62 Milliarden Kronen sowohl über dem Analystenkonsens als auch über seiner Erwartung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Telekomausrüster habe vom guten Abschneiden im Netzwerkgeschäft profitiert, vor allem in Nordamerika./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 08:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 08:10 / BST

