Nach einem starken Wochenstart sind beim Dax auch am Dienstag zunächst keine Ermüdungserscheinungen erkennbar. Die Rekordjagd dürfte weitergehen, zumal mit Blick auf den Nahostkonflikt ein Zeitungsbericht für etwas Beruhigung sorgen könnte. Zudem wirft die im Wochenverlauf anstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits ihre Schatten voraus.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 19.545 Punkte. Es wäre eine neue Bestmarke in der Geschichte des deutschen Börsenbarometers.

In den USA berichtete die Washington Post, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert.

Am Donnerstag steht dann die EZB-Zinsentscheidung an. Die Aussicht auf üppig vorhandene Liquidität durch eine weitere Lockerung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone als auch in den USA halte die investierten Anleger bei der Stange, hatte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets tags zuvor kommentiert. Skeptiker seien zugleich immer wieder neu gezwungen, "auf den fahrenden Zug aufzuspringen".

Am Montag war der Dax erstmals über die Marke von 19.500 Zähler geklettert. Weitere Leitzinssenkungen bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft sowie die Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Starts in die Berichtssaison sind die Treiber. Am New Yorker Aktienmarkt feierten die Anleger am Vortag ebenfalls Rekorde. Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten werden unterdessen etwas verdrängt.

Gewinne an der Wall Street

An den New Yorker Börsen hat sich die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf. Etwas länger brauchte der Leitindex Dow Jones, der nach einem schwachen Auftakt ins Plus. Der Nasdaq 100 verabschiedete sich zwar 0,82 Prozent fester aus dem Handel. Damit fehlt ihm aber noch ein Stück zu seinem gut drei Monate alten Rekordhoch.

Verluste in China, Gewinne in Tokio

Die wichtigsten Börsen Asiens haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Kurse in China fielen, ging es in Tokio nach einer Feiertagspause für nach oben. Der chinesische Aktienmarkt bleibt im Spannungsfeld zwischen trägem Wirtschaftswachstum und der Aussicht auf weitere Konjunkturmaßnahmen der Regierung, über deren Ausgestaltung aber weiterhin Unsicherheit herrscht.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.910 + 0,77 Prozent Hang Seng 20.317 - 3,67 Prozent CSI 300 3.877 - 2,11 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,48 + 0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,273 - 0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,093 - 0,78 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0892 - 0,16 Prozent USD / JPY 149,61 - 0,10 Prozent EUR / JPY 162,95 - 0,26 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,04 USD - 2,42 USD WTI 71,50 USD - 2,33 USD

Umstufungen von Aktien

- CITIGROUP SENKT DELIVERY HERO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 42 (32) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 15 (18) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- HSBC SENKT TAG IMMOBILIEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16,50 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 82 (72) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 11 (13) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 370 (325) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/BAADER BANK HEBT H&R AUF 'ADD' (SELL) - ZIEL 5,70 (5,00) EUR

- WDH/JEFFERIES STARTET PG&E CORP MIT 'BUY'

- WDH/JEFFERIES STARTET FIRSTENERGY CORP MIT 'HOLD'

Termine Unternehmen

07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Q3 Auftragseingang

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz

Termine Konjunktur

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert)

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/24

08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

11:00 DEU: ZEW-Index 10/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23

14:30 USA: Empire-State-Index 10/24

Redaktion onvista/dpa-AFX