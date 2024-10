EQS-Adhoc: MTU Aero Engines AG erhöht auf Basis vorläufiger Quartalszahlen die Ergebnisprognose 2024

EQS-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Prognose/9-Monatszahlen

MTU Aero Engines AG erhöht auf Basis vorläufiger Quartalszahlen die Ergebnisprognose 2024



15.10.2024 / 13:15 CET/CEST

MTU Aero Engines AG erhöht auf Basis vorläufiger Quartalszahlen die Ergebnisprognose 2024

München, 15. Oktober 2024 | Auf Grundlage vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate 2024 erhöht die MTU Aero Engines AG ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024: Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem bereinigten EBIT von etwas über einer Milliarde Euro. Bislang lag die Prognose zwischen 0,95 und 0,98 Mrd. €. Die Anpassung basiert auf einer positiven Entwicklung in allen Geschäftsfeldern in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wurde vorläufig ein bereinigter Umsatz von 5,29 Mrd. € erwirtschaftet. Davon entfielen vor Konsolidierungseffekten 1,79 Mrd. € auf das OEM-Segment und 3,58 Mrd. € auf die zivile Instandhaltung. Das bereinigte Ergebnis erreichte per September 744 Mio. €, die bereinigte EBIT-Marge 14,0 %. Vor Konsolidierungseffekten erzielte die MTU im OEM-Segment ein bereinigtes Ergebnis von 444 Mio. €, in der zivilen Instandhaltung von 300 Mio. €. Der Free Cashflow lag per September bei 213 Mio. €.

Die Prognosewerte für Umsatz und Free Cashflow bleiben unverändert: Die MTU rechnet mit einem Jahresumsatz zwischen 7,3 Mrd. € und 7,5 Mrd. €. Der Free Cashflow soll 2024 einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen.

Details zu den Geschäftszahlen der MTU Aero Engines AG in den ersten neun Monaten 2024 werden bei Vorlage der Quartalsmitteilung am 24. Oktober 2024 veröffentlicht.

Die MTU Aero Engines AG ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 3 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. Im Geschäftsjahr 2023 haben über 12.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.

