GNW-Adhoc: Vordenker und Praktiker aus dem Bereich KI treffen sich auf der eGain Solve 2024

^SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN

(http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die KI-Wissensplattform für den Kundenservice, hat heute die eGain Solve 2024-Konferenz angekündigt, um die Ära des KI-Wissens zur Umgestaltung der Unternehmensleistung einzuläuten. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 30. Oktober 2024 im Hyatt Regency O'Hare in Chicago statt. Laut Gartner werden 100 % der generativen KI-Projekte für virtuelle Kundenassistenten und virtuelle Agentenassistenten, die nicht in moderne Wissensmanagementsysteme integriert sind, ihre Ziele in Bezug auf Kundenerfahrung und Betriebskostenreduzierung bis 2025 nicht erreichen, was die Notwendigkeit unterstreicht, dass KI und Wissen als ?KI-Wissen" zusammenarbeiten. Die Veranstaltung wird mit einer Präsentation von Lynda Braksiek, Principal Research Lead für APQC (American Productivity and Quality Center), über die großen Trends im Bereich KI-Wissen eröffnet, gefolgt von einer Keynote von Ashu Roy, CEO von eGain, über die grundlegende Bedeutung von Vertrauen in Wissen im Zeitalter der generativen KI. Auf der Konferenz werden auch Erfolgsgeschichten über KI-Wissen vorgestellt, die von Sprechern von Global 1000-Kunden erzählt werden. Außerdem gibt es eine einzigartige Masterclass zum Thema Generative KI, bei der die Teilnehmer Erfahrungen und Best Practices für den Erfolg sammeln können. Höhepunkte * ANALYSTENEINBLICKE * Big Trends in AI and Knowledge Management (Große Trends in Bereich von KI und Wissensmanagement), Lynda Braksiek, APQC * KEYNOTE * Trusted Knowledge: The Foundational Imperative for Customer Service in the Gen AI Era (Vertrauenswürdiges Wissen: Der grundlegende Imperativ für den Kundenservice in der Ära der KI), Ashu Roy, CEO, eGain * KUNDENINNOVATIONSGESCHICHTEN * Cathay Pacific, One Medical (Amazon), Rogue Credit Union, RPM Living, Specialized Bicycles * SONSTIGES * Masterclass zu generativer KI für den Kundenservice * Breakout-Sitzungen zu KI-Wissenserstellung, Personalisierung und Optimierung * Demo-Lounge, in der die neuesten und besten Produktfunktionen, Integrationen und das Ökosystem von eGain vorgestellt werden * Vertiefende Breakout-Sessions zu Produkten und Dienstleistungen von eGain mit Frage- und Antwortrunden * Persönliches Treffen mit Führungskräften und Mitarbeitern von eGain Hinweis: Die Tagesordnung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Registrierung Besuchen Sie https://www.eGain.com/Solve Über eGain Der eGain Knowledge Hub trägt dazu bei, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Kosten zu senken, indem vertrauenswürdige Antworten für den Kundenservice geliefert werden. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen. Medienkontakt Press@egain.com 408 636 4514 eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °