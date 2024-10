Werbung

Bitcoin gehört mittlerweile aus einer Vielzahl von Gründen in jedes Investment-Portfolio. Die Kryptowährung hat in den letzten Jahren ihren Aufstieg zu einem Makro-Asset vollzogen und wird nun auch von der Wallstreet ernst genommen. Die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA Anfang 2024 war gleichbedeutend mit einem Ritterschlag durch die traditionelle Finanzwelt.

Und diese Entwicklung ist begründet, denn Bitcoin bewegt sich auf einem Adaptionspfad, der weiteres, extremes Wachstum verspricht. Immer mehr Privat-Investoren, Unternehmen, sogar ganze Länder betrachten Bitcoin mittlerweile als sinnvollen alternativen Wertspeicher. Angesichts der zunehmenden Fragilität traditioneller Finanzmärkte bietet Bitcoin eine Lösung, Kapital effizient und sicher weltweit zu bewegen und aufzubewahren.

Die größte Herausforderung bleibt jedoch die hohe Volatilität von Bitcoin. Trotz der oft extremen Renditen während seiner mehrjährigen Preiszyklen führt dies auch immer wieder zu signifikanten Verlustphasen, die viele Anleger abschrecken. Dank neuer und innovativer Krypto-Finanzprodukte können Investoren jedoch heute ihr Bitcoin-Investment besser an ihre individuelle Risikobereitschaft anpassen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der DDA Bitcoin Macro ETP, der das Volatilitätsproblem elegant löst, ohne das Renditepotenzial zu mindern.

Wie funktioniert der DDA Bitcoin Macro ETP?

Der DDA Bitcoin Macro ETP arbeitet mit einer Zusammensetzung aus Bitcoin und dem Stablecoin USDC, um eine Gewichtung zu erzeugen, die das Risiko durch die hohe Bitcoin-Volatilität deutlich vermindert, dabei jedoch die extreme Upside von Bitcoin trotzdem mitnimmt.

Der Index, der DDA Bitcoin Macro Allocation Index von Compass FT, besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Bitcoin-Index (CCRIBTC) und dem USDC-Index (CSCRIUSDC) – das sind zwei Referenz-Indizes für die Preisentwicklung von Bitcoin und dem Stablecoin USDC. Stablecoins sind Kryptowährungen, die den Preis des Dollars nachbilden und mit physischen Dollars mit einer 1:1 Deckung hinterlegt sind. Es handelt sich dabei um eine virtuelle Abbildung des US-Dollars in der Krypto-Welt.

Die Allokation zwischen diesen beiden Komponenten erfolgt auf der Basis von den vier wichtigsten makroökonomischen Faktoren, die einen enormen Einfluss auf die Bitcoin-Preisentwicklung haben und sich folgendermaßen charakterisieren lassen: Globales Wachstum, die globale Geldpolitik, die Entwicklung des US-Dollars, das wirtschaftliche Risiko in der Eurozone und Residuen, die den Teil darstellen, der nicht durch diese 4 Faktoren erklärt wird. Jeder der Makrofaktoren wird mit einem Signal versehen, das durch den Einfluss des jeweiligen Faktors auf die Bitcoin-Preisentwicklung gewichtet wird. Dieses Signal wird anschließend zu einem Gesamtsignal kombiniert, das bestimmt, welcher Anteil des Portfolios in Bitcoin und welcher in USDC investiert wird.

Um kurzfristige Schwankungen zu vermeiden, wird ein gleitender 10-Tages-Durchschnitt auf das endgültige Signal angewendet. Wenn der Wert über 0,67 liegt, wird das Signal auf 1 gesetzt, was bedeutet, dass dann die gesamte Allokation in Bitcoin investiert wird. Die Allokation des ETPs kann täglich geändert werden, sollte ein entsprechendes Marktsignal auftreten. Tägliche Änderungen der Allokation sind jedoch auf maximal 10 % begrenzt.

Warum lohnt sich der DDA Bitcoin Macro ETP gegenüber einem Direktinvestment in Bitcoin?

Wie effizient die Methodik des ETPs ist, zeigt die historische Performance des DDA Bitcoin Macro Allocation Index seit 2018. Während die Preisentwicklung des Index den Aufwärtstrends von Bitcoin folgt und das extreme Wachstum der letzten Jahre mit einfängt, hat der Index eine deutlich geringere Downside als Bitcoin.

Quelle: Quelle: https://deutschedigitalassets.com/products/etp/bmac-dda-bitcoin-macro-etp/

Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt, dass der Index der Preisentwicklung von Bitcoin kurzfristig sehr genau folgt, langfristig jedoch eine um 10% geringere Volatilität aufweist, während die annualisierte Performance in den letzten 5 Jahren deutlich besser war als die von Bitcoin.

Quelle: https://deutschedigitalassets.com/products/etp/bmac-dda-bitcoin-macro-etp/

Die strategische Re-Allokation des verwalteten Kapitals in die relative Wertstabilität des Stabelcoins USDC soll die Wertentwicklung des ETPs somit nach unten absichern, während das Wachstum von Bitcoin durch eine schnelle Umschichtung kompromisslos mitgenommen werden kann. Die potenzielle Verzinsung der Stablecoin-Allokation trägt dazu bei, das Potenzial zu maximieren.

Was sind die Vorteile des DDA Bitcoin Macro ETPs gegenüber Bitcoin?

Neben der besseren Performance und der geringeren Volatilität bietet der DDA Bitcoin Macro ETP noch einige weitere Vorteile:

DDA ETPs sind etablierte Investmentstrukturen, die an traditionellen Börsen gehandelt werden.

Sie verringern das regulatorische Risiko, das beim direkten Handel von Kryptowährungen an digitalen Asset-Börsen besteht.

Investoren können mit Vertrauen in DDA ETPs investieren, da alle am Handelsablauf beteiligten Dienstleister geprüft wurden.

Handelsaktivitäten werden eng überwacht, um sicherzustellen, dass sie den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Der Kauf von Bitcoin über ein ETP minimiert das Risiko, Gelder durch Fehlmanagement der Wallets zu verlieren.

DDA ETPs werden bei spezialisierten Verwahrstellen wie der BaFin-regulierten Coinbase Germany GmbH, der in Irland regulierten Coinbase Custody International Ltd. oder der französischen AFM-regulierten „Aplo“ sicher aufbewahrt.

Investoren benötigen keine technischen Kenntnisse, um mehrere Wallets und private Schlüssel zu verwalten. Die sichere Verwahrung passiert über den Emittenten bzw. über einen geprüften Dienstleister.

Risiken des DDA Bitcoin Macro ETPs

Wie bei jedem Investment gibt es auch bei diesem ETP ein paar Risiken:

Das Produkt ist als vollständig besicherte Schuldverschreibung strukturiert, nicht als Eigenkapital (z. B. Fonds).

Es besteht ein generelles Marktrisiko, das zu deutlichen Verlusten aufgrund einer negativen Preisentwicklung des zugrundeliegenden Assets führen kann.

Investoren handeln auf eigene Verantwortung und sollten vor einem Investment eine gründliche Eigenrecherche vornehmen.

DDA Bitcoin Macro ETP

WKN A3G9SE ISIN DE000A3G9SE0 Basiswährung US-Dollar Produktkategorie Anlageprodukte Derivatekategorie ETC-/ETN-Zertifikat Emittent Deutsche Digital Assets (DDA) Management Gebühr p.a.* 2 Prozent

Zusammenfassend bietet der DDA Bitcoin Macro ETP eine sehr interessante Möglichkeit, ein Engagement in Bitcoin und das große Potenzial hinter der Kryptowährung in das eigene Portfolio zu integrieren und dabei die enorme Volatilität des Assets deutlich abzuschwächen, ohne dabei das Rendite-Potenzial zu beschneiden. Weitere Informationen zum DDA Bitcoin Macro ETP finden Sie direkt auf der Seite des Anbieters.

