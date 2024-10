Trading-Chance Daimler Truck: Long Kasse machen und drehen?

Werbung

„Bad News“ drückten die ohnehin schon seit April nach unten tendierende Aktie des Nutzfahrzeug-Herstellers Daimler Truck im September noch weiter. Das war zwar für den Moment eine Übertreibung nach unten, deren Korrektur wir mit einem Long-Trade nutzen konnten. Aber jetzt hat man schon auffallend viel an negativen Aspekten wieder ausgepreist. Die Bären könnten zurückkommen, daher nehmen wir den Long-Gewinn jetzt mit und drehen die Position auf Short.

Eine gesenkte 2024er-Pognose, erhebliche Absatzprobleme in Europa: Es lief also doch nicht so tadellos, wie seitens des Nutzfahrzeugherstellers im Zuge des im ersten Quartal vorgelegten Ausblicks auf 2024 avisiert. Die immense Kaufwelle zwischen Januar und März, welche den Kurs von knapp 31 auf fast 48 Euro nach oben katapultiert hatte, war Anfang September komplett abverkauft.

Das war kurzfristig überzogen, zugleich war die Aktie markttechnisch überverkauft und nahe der übergeordneten Aufwärtstrendlinie angekommen. Ein Long-Trade, der diese Übertreibung nach unten in Erwartung einer aufwärts gerichteten Gegenbewegung nutzt, war folgerichtig und funktionierte auch. Aber jetzt wäre es Zeit, diesen Gewinn von derzeit gut 40 Prozent mitzunehmen.

Die Trader haben den Faktor „Vorsicht“ wieder ausgepreist

Denn jetzt hat man die Anfang August gesenkte Gesamtjahresprognose einfach wieder „ausgepreist“, d.h. dadurch, dass die Aktie vom Tief des 11. Septembers um etwa 30 Prozent gestiegen ist, bewegt sich der Kurs wieder auf dem Level von Ende Juli, als viele noch davon ausgingen, dass Daimler Truck wirklich so robust daherkommen würde, die das Unternehmen das Anfang 2024 avisiert hatte. Damit sind jetzt erneuten Enttäuschungen Tür und Tor geöffnet.

Zwar kommen die Quartalszahlen erst am 7. November, aber es wäre durchaus möglich, dass hier vorläufige Ergebnisse kommen. Und selbst, wenn die weniger schwach ausfallen würden als man das im Zuge der Verkäufe bis September dachte: Genau das wäre jetzt ja vorweggenommen, so dass selbst ein „so schlecht wie zu erwarten“ imstande wäre, die Aufwärtsbewegung der Aktie zu beenden.

Das Ziel einer Aufwärtskorrektur wäre jetzt nahezu erreicht

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist zudem markttechnisch schon recht heiß gelaufen und hat das untere Ende einer breiten Widerstandszone zwischen 35,78 und 38,74 Euro erreicht, in deren Mitte auch noch die 200-Tage-Linie wartet. Man sollte zwar einkalkulieren, dass die Daimler Truck-Aktie noch in und an das obere Ende dieser Zone laufen könnte und den Stop Loss Short entsprechend platzieren. Aber in einem Umfeld, das auch vom Basis-Index DAX her bereits einen untypisch euphorischen Level erreicht hat, während die Rahmenbedingungen zugleich immer kritischer werden, sollte man sich auf das komplette Ausreizen des denkbaren Potenzials eher nicht verlassen, weshalb wir bereits jetzt die Seiten wechseln würden.

Switch auf Short nach kräftiger Aufwärts-Korrektur

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 47,175 Euro momentan einen Hebel von 3,14 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 39,10 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 8,00 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet HS56L9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 35,78 Euro, 36,25 Euro, 37,39 Euro, 38,24 Euro, 38,74 Euro

Unterstützungen: 35,05 Euro, 31,37 Euro, 29,80 Euro, 29,61 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN HS56L9 ISIN DE000HS56L92 Basispreis 47,175 Euro K.O.-Schwelle 47,175 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,14 Stop Loss Zertifikat 8,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

