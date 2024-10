EQS-Media / 15.10.2024 / 09:00 CET/CEST



Pressemitteilung

YOUR FAMILY ENTERTAINMENT LIZENZIERT GEFEIERTE KINDERSERIEN AN DIE MULTICHOICE GROUP FÜR DEN AFRIKANISCHEN SUBSAHARISCHEN PAY TV MARKT

DER VERTRAG UMFASST DIE SERIEN RAINBOW RANGERS, WARREN BUFFETT'S SECRET MILLIONAIRES CLUB UND STAN LEE’S SUPERHERO KINDERGARTEN UND MACHT SIE FÜR MILLIONEN VON ZUSCHAUERN VERFÜGBAR

München, den 15. Oktober 2024

Die Your Family Entertainment (YFE) hat heute bekannt gegeben, dass es mit der MultiChoice Group, einem der größten Anbieter von Unterhaltungsprogrammen in Subsahara-Afrika, einen Vertrag über die Lizenzierung von drei beliebten Kinderserien unterzeichnet hat. Die Premium-Kinderserien „Rainbow Rangers“, „Warren Buffett’s Secret Millionaire’s Club” und „Stan Lee’s Superhero Kindergarten“ werden Millionen von Zuschauern über eine nicht-exklusive Pay-TV-Lizenz zur Verfügung stehen, die über Rundfunk- und Streaming-Kanäle abgerufen werden kann.

Armin Schnell, Head of Sales bei YFE, kommentierte: „Wir freuen uns, mit MultiChoice, einem der größten Pay-TV-Anbieter Afrikas, zusammenzuarbeiten, um diese gefeierten Serien der Kartoon Studios auf Rundfunk- und Streaming-Kanäle zu bringen. Millionen von Zuschauern in ganz Afrika werden diese lustigen, unterhaltsamen Kinderserien sehen können, in denen einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt mitspielen, darunter Arnold Schwarzenegger, Jay-Z, Shaquille O'Neal und Warren Buffett. Wir freuen uns darauf, weitere Verträge für diese und andere Serien der Kartoon Studios zu unterzeichnen.”

Zu den an die MultiChoice Group lizenzierten Serien gehören:

Rainbow Rangers ist eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder über die spannenden Abenteuer von sieben magischen Mädchen aus Kaleidoscopia, einem fantastischen Land am anderen Ende des Regenbogens, in dem Einhörner, Trolle und viele weitere erstaunliche Kreaturen leben. Die Rangerinnen dienen als Beschützerinnen und Verteidigerinnen der Menschen, Tiere, Ressourcen und der natürlichen Schönheit unserer Welt. Rainbow Rangers wurde am 5. November 2018 auf Nick Jr. ausgestrahlt.

Warren Buffett's Secret Millionaires Club ist eine beliebte Zeichentrickserie, in der Warren Buffett als Mentor für eine Gruppe von unternehmerisch denkenden Kindern auftritt, die bei ihren Abenteuern auf finanzielle und geschäftliche Probleme stoßen, die sie lösen müssen. Das Programm lehrt die Grundlagen der finanziellen Bildung und des Unternehmergeistes. Zu den besonderen Gästen gehören Bill Gates, Jay-Z, Nick Cannon und Shaquille O'Neal.

Stan Lee's Superhero Kindergarten - Die Serie zeigt Arnold Schwarzenegger als Captain Fantastic. Nachdem er seine Superkräfte in einem Kampf mit seinem Erzfeind Dr. Superior verloren hat, arbeitet Captain Fantastic „undercover“ als Kindergärtner, um eine neue Generation von Kindern mit Superkräften zu erziehen.

Über Your Family Entertainment AG

Die in München ansässige Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Vermarkter von hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. Die YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa. Jeder Inhalt wird sorgfältig ausgewählt, um lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt zu sein. YFE baut sein Angebot weiter aus und betreibt den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender „Fix&Foxi TV“, den frei empfangbaren Sender „RiC TV“ sowie eine Vielzahl von mobilen und digitalen Kanälen. Im Dezember 2021 feierte YFE ein strategisches Bündnis, indem es Kartoon Studios (NYSE: TOON) als seinen bedeutenden Anteilseigner willkommen hieß und damit einen soliden Weg zu einer globalen „Content with a Purpose“-Kooperation einschlug.

Über die MultiChoice-Gruppe

Die MultiChoice Group (MCG), die an der Johannesburger Börse (JSE) notiert ist, ist ein führender Anbieter von Unterhaltungsangeboten und damit verbundenen Dienstleistungen für Verbraucher. Sie verfügt über ein expandierendes Ökosystem, das durch skalierbare Technologien gestützt wird, und kann auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. MCG bietet über seine linearen und Streaming-Plattformen Video Entertainmentprodukte und -dienste für 23,5 Mio. Haushalte in 50 Ländern des afrikanischen Kontinents an und wächst weiter, indem es die besten lokalen, sportlichen und internationalen Inhalte produziert und erwirbt und seinem Kundenstamm abgestufte Abonnementpakete und aggregierte Streaming-Dienste anbietet.

Dank seiner überlegenen technologischen Fähigkeiten ist MCG in der Lage, auch weiterhin Innovationen in den Bereichen Vertrieb, digitale und Zahlungslösungen sowie Content Sicherheit voranzutreiben, um seinen Kunden auf dem gesamten Kontinent das beste Erlebnis zu bieten. Die MultiChoice Group erreicht täglich bis zu 100 Millionen Menschen und nutzt ihre Größe und ihren Vertrieb, um ihre Plattform auf Sportwetten und interaktive Unterhaltung, Finanzdienstleistungen, Haushaltsdienste (mit Schwerpunkt auf Internetkonnektivität und Notfalldiensten) und Bildungstechnologie auszuweiten. Irdeto, das Technologieunternehmen von MCG, bietet Cybersicherheitsdienste für Plattformen an, die weltweit über 6 Milliarden Geräte und Anwendungen für einige der weltbesten Medien- und Technologiemarken sowie für Kunden im Bereich der vernetzten Industrien schützen.



Über Kartoon Studios

Kartoon Studios (NYSE AMERICAN: TOON) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Produzent, Vertreiber, Vermarkter und Lizenzgeber von Unterhaltungsmarken. Das IP-Portfolio des Unternehmens umfasst originale animierte Inhalte, darunter die Stan Lee-Marke „Stan Lee's Superhero Kindergarten“ mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle auf Kartoon Channel! und Ameba; „Shaq's Garage“ mit Shaquille O'Neal auf Kartoon Channel!; „Rainbow Rangers“ auf Kartoon Channel! und Ameba, das Netflix-Original „Llama Llama“ mit Jennifer Garner in der Hauptrolle und mehr.

Im Jahr 2022 erwarb Kartoon Studios das kanadische Unternehmen WOW! Unlimited Media und dessen Tochtergesellschaft Mainframe Studios, eines der erfolgreichsten Animationsdienstleistungsunternehmen der Welt, das Top-Marken für Drittanbieter produziert, darunter „Cocomelon“, „Barbie's Playhouse“, „Unicorn Academy“ und „SuperKitties“. Darüber hinaus tätigte das Unternehmen eine strategische Investition und wurde zum größten Anteilseigner der deutschen Your Family Entertainment AG (FRA:RTV), einem der führenden europäischen Vertriebs- und Sendeunternehmen für hochwertige Kinder- und Familienprogramme.

Toon Media Networks, das hundertprozentige digitale Vertriebsnetz des Unternehmens, besteht aus Kartoon Channel!, Frederator Network und Ameba. Kartoon Channel! ist eine weltweit verbreitete Unterhaltungsplattform mit einer nahezu vollständigen Durchdringung des US-Marktes. Kartoon Channel! und Ameba sind über mehrere Plattformen verfügbar, darunter iOS, Android Mobile, Web, Amazon Prime Video, Apple TV, Amazon Fire, Roku, Pluto TV, Comcast, Cox, Dish, Sling TV, Android TV, Tubi, Xumo und Samsung und LG Smart TVs. Frederator Network ist Eigentümer und Betreiber eines der größten globalen Animationsnetzwerke auf YouTube mit Kanälen von über 2000 exklusiven Künstlern und Influencern, die jährlich Milliarden von Views erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kartoonstudios.com.

Kontakt Your Family Entertainment AG

Armin Schnell

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 89 99 72 71-0

E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): TV/Radio

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2008223

Ende der Mitteilung EQS-Media

2008223 15.10.2024 CET/CEST