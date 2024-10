DAX® - Von Allzeithoch zu Allzeithoch

Zweiter Wochentag, zweites Allzeithoch: um weitere 115 Punkte auf 19.633 Zähler wurde am gestrigen Dienstag der Rekord des DAX® nach oben geschraubt. Wenngleich dieses Niveau im Tagesverlauf nicht gehalten werden konnte, befindet sich ganz klar die 20.000er-Marke weiter im Visier der Bullen. Dass allerdings zuvor zumindest noch die kleine Notierungslücke zwischen 19.373 und 19.392 Punkten geschlossen wird, ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario, denn der Index ist auf allen Zeitebenen recht stark überkauft. Bei einer etwas stärkeren Gegenbewegung käme es darauf an, die steigende Unterstützung bei derzeit etwa 19.120/19.140 Zählern zu behaupten. Auf dem Niveau verlaufen der 200-Stunden-Durchschnitt und zudem ein gut zweimonatiger Aufwärtstrend sowie die 21-Tage-Linie. Die Kombination aus Drei-Wochen-Tief und 38-Tage-Durchschnitt sichert den Index wiederum um 18.900/18.911 Punkte ab und darunter käme eine weitere Doppel-Unterstützung ins Spiel: um 18.620/18.680 Zähler bewegen sich der mittelfristig bedeutende 55-Tage-Durchschnitt sowie ein gut zweimonatiger Aufwärtstrend. Erst wenn diese Kombination preisgegeben würde, müsste man das Erreichen des 20.000er-Ziels für 2024 in Frage stellen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

