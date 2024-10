EQS-Adhoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Die Europäische Kommission erteilt grünes Licht für die Ausübung der Call-Option zum Erwerb von 17 Prozent des Grundkapitals von France Billet

EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Die Europäische Kommission erteilt grünes Licht für die Ausübung der Call-Option zum Erwerb von 17 Prozent des Grundkapitals von France Billet

München, 16.10.2024 – Die Europäische Kommission hat gegenüber der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA erklärt, dass sie keine wettbewerbsrechtlichen oder sonstigen Einwände gegen die Ausübung der Call-Option zum Erwerb von weiteren 17% des Grundkapitals von France Billet hat. Die Freigabe erfolgt ohne Auflagen oder Bedingungen. Die Zustimmung war eine Voraussetzung, um die Beteiligungsquote an France Billet von zuletzt 48% auf 65% steigern zu können.

CTS EVENTIM hatte am 2. August 2023 oben genannte Option ausgeübt und im Rahmen einer Ad-hoc Mitteilung darüber informiert.

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

