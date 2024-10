Bitcoin ETP "made in Germany": kostengünstig und mit deutscher ISIN, jetzt auf XETRA

Gold wird seit jeher als sicherer Hafen geschätzt, da es über Jahrtausende hinweg genutzt wurde und sich in Krisenzeiten als stabile Anlage erwiesen hat. Doch immer mehr Krypto-Enthusiasten – darunter auch zunehmend traditionelle Investoren – sehen in Bitcoin eine moderne Alternative.

Mit dem sogenannten „digitalen Gold“ möchten viele Anleger ihr Portfolio vor den Unsicherheiten der globalen Politik schützen und gleichzeitig für mehr Diversifikation sorgen. Selbst Larry Fink, CEO des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock und eine der einflussreichsten Stimmen an der Wall Street, erkennt mittlerweile die Rolle von Bitcoin als Stabilitätsfaktor an. Er hebt besonders hervor, dass Bitcoin eine geringe Korrelation zu Aktien aufweist.

Seit über vier Jahren können Anleger in Deutschland Bitcoin über sogenannte Exchange Traded Products (ETPs) erwerben. Diese Wertpapiere, die ähnlich wie ETFs funktionieren, sind jedoch in den meisten Fällen auf eine einzelne Kryptowährung fokussiert. Ein Market Maker stellt sicher, dass der ETP nah am aktuellen Kurs der hinterlegten Kryptowährung gehandelt wird. Der ETC Group Physical Bitcoin (WKN A27Z30), der bereits im Juni 2020 als erstes Bitcoin Produkt an der Deutschen Börse notiert wurde, ist seitdem das volumenstärkste Bitcoin ETP auf dem europäischen Markt. Im April 2024 wurde ein weiteres Bitcoin-Produkt auf den Markt gebracht: der ETC Group Core Bitcoin ETP (WKN: A4AER6), der aufgrund seiner niedrigen Gesamtkostenquote bei strategischen Langfrist-Anlegern besonders beliebt ist.

Das ETC Group Core Bitcoin ETP, konzipiert für Langfrist-Anleger, investierbar für alle

Das ETC Group Core Bitcoin ETP wurde speziell für institutionelle Anleger entwickelt, ist jedoch über Online Broker oder Banken für alle Investoren zugänglich. Mit einer Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von nur 0,30 % jährlich bietet das ETP eine kosteneffiziente Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren.

Das Produkt basiert auf dem von CF Benchmarks entwickelten BRR Bitcoin-Index, der sich durch institutionelle Präzision und Zuverlässigkeit bei der Abbildung von Kursbewegungen auszeichnet. Das ETP mit WKN A4AER6 ist in Deutschland zugelassen und auf XETRA gelistet. Es ist vollständig mit Bitcoin hinterlegt, und Anleger können sich die Kryptowährung auch in die eigene Wallet liefern lassen. Daher ist das Produkt von der Abgeltungsteuer befreit - Erträge sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei vereinnahmbar.

Die Produktstruktur bietet zudem volle Transparenz, unterstützt durch unabhängige wöchentliche Berichte über den Verwahrungsbestand und öffentlichte Public-Key Wallets auf der Website des Emittenten. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist der unabhängige Administrator, der als Vetoinstanz bei allen Vermögensbewegungen agiert und eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet, was das Risiko der Produktstruktur minimiert.

Das ETP eignet sich ideal für Anleger, die regelmäßig in Bitcoin investieren möchten, ohne sofort große Summen zu binden. Zum Beispiel als Ergänzung für ein bestehendes Portfolio aus ETFs und Aktien. Das funktioniert auch als Sparplan, mit dem Schritt für Schritt Bestände aufgebaut werden können. Besonders für Krypto-Einsteiger sind Sparpläne eine einfache Möglichkeit, sich nach und nach in den Markt einzuarbeiten. Die Flexibilität dieser Pläne erlaubt es, die Höhe der regelmäßigen Einzahlungen an die jeweilige persönliche Situation anzupassen, was sowohl monatliche als auch wöchentliche Anpassungen ermöglicht. Das ETP ist über Online Broker wie beispielsweise Scalable Capital besparbar.

Bitwise - der erste Krypto-Wertpapieremittent Deutschlands

Die ETC Group, jetzt Teil von Bitwise, zählt in Europa zu den Vorreitern von als Wertpapier verbrieften Investmentprodukten auf digitale Vermögenswerte. Seit der Gründung 2019 setzte der Anbieter Maßstäbe bei regulierten Krypto-Produkten und ermöglicht privaten Anlegern und Investment-Profis einfachen und sicheren Zugang zur neuen Assetklasse. Neben der vollständigen Hinterlegung, die steuerliche Vorteile für deutsche Privatanleger bietet, hat der Emittent innovative Schutzmechanismen eingeführt, die Transparenz und Anlegerschutz in den Vordergrund stellen.

Aktuell werden neun Krypto-ETPs angeboten, alle mit dem gleichen Prinzip für Sicherheit und Transparenz. Im April 2023 brachte die ETC Group das erste Krypto-Basket-Produkt auf einen MSCI-Index auf den Markt, den ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP. Anfang 2024 folgte mit dem ETC Group Ethereum Staking ETP ein Total-Return-Produkt, das auf die Anforderungen institutioneller Anleger zugeschnitten ist.

Der Markenname ETC Group wird bald durch die Marke Bitwise ersetzt, aber die Philosophie und Produktfamilie bleiben unverändert. Die umfassende Krypto-ETP-Produktpalette von neun Produkten wird in den kommenden Monaten unter dem Bitwise-Label umbenannt und mit innovativen Produkten noch weiter ausgebaut werden.

Was sind die Vorteile des ETC Group Core Bitcoin ETPs gegenüber einer direkten Investition in Bitcoin?

Neben effizienten Handelsspannen für einen Einstieg und einer niedrigen Gesamtkostenquote, bietet das ETP noch einige weitere Vorteile.

Vorteile der ETPs von Bitwise (vormals ETC Group) gegenüber einer direkten Investition in Bitcoin:

Einfache Handhabung : Krypto-ETPs des Anbieters können über gewöhnliche Wertpapierkonten bei Online-Brokern oder Banken gehandelt werden, ohne dass technisches Vorwissen oder eine eigene Wallet erforderlich ist. Genau wie ETFs.

: Krypto-ETPs des Anbieters können über gewöhnliche Wertpapierkonten bei Online-Brokern oder Banken gehandelt werden, ohne dass technisches Vorwissen oder eine eigene Wallet erforderlich ist. Genau wie ETFs. Reguliertes Finanzprodukt : Die ETPs von Bitwise unterliegen den strengen Regularien Deutschlands. Sie haben eine deutsche ISIN, sind an der deutschen Börse gelistet und können bei vielen Onlinebrokern gehandelt werden.

: Die ETPs von Bitwise unterliegen den strengen Regularien Deutschlands. Sie haben eine deutsche ISIN, sind an der deutschen Börse gelistet und können bei vielen Onlinebrokern gehandelt werden. Steuerliche Vorteile : Durch die vollständige Hinterlegung mit Kryptowährung gilt bei einer Haltedauer von über einem Jahr, dass die Gewinne aus den Krypto-ETPs von Bitwise in Deutschland steuerfrei vereinnahmt werdenn können. Zudem sorgen sie dafür, dass Online-Broker das Investment korrekt behandeln, ohne automatisch Abgeltungsteuer abzuziehen.

: Durch die vollständige Hinterlegung mit Kryptowährung gilt bei einer Haltedauer von über einem Jahr, dass die Gewinne aus den Krypto-ETPs von Bitwise in Deutschland steuerfrei vereinnahmt werdenn können. Zudem sorgen sie dafür, dass Online-Broker das Investment korrekt behandeln, ohne automatisch Abgeltungsteuer abzuziehen. Reduziertes Risiko : Die Krypto-ETPs des Anbieters minimieren regulatorische und operative Risiken, die beim direkten Handel mit Kryptowährungen an Kryptobörsen bestehen. Anleger müssen sich nicht um die Verwaltung von Wallets oder privaten Schlüsseln kümmern.

: Die Krypto-ETPs des Anbieters minimieren regulatorische und operative Risiken, die beim direkten Handel mit Kryptowährungen an Kryptobörsen bestehen. Anleger müssen sich nicht um die Verwaltung von Wallets oder privaten Schlüsseln kümmern. Sichere Verwahrung : Die Krypto-ETPs von Bitwise werden bei spezialisierten, regulierten Verwahrstellen professionell aufbewahrt.

: Die Krypto-ETPs von Bitwise werden bei spezialisierten, regulierten Verwahrstellen professionell aufbewahrt. Transparente Handelsgebühren: Der Handel der Krypto-ETPs erfolgt über regulierte Börsen zu transparenten Gebühren, ähnlich wie bei Aktien oder ETFs.

Risiken des ETC Group Bitcoin ETPs

Wie bei jedem Investment gibt es auch bei diesem ETP ein paar Risiken:

Kryptowährungen und kryptowährungsgebundene Produkte sind hoch volatil.

Sie können einen Teil oder die Gesamtheit Ihrer Investition verlieren.

Die Risiken einer Investition sind zahlreich und umfassen Markt-, Preis-, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken.

Investitionen in Kryptowährungen und kryptowährungsgebundene Produkte sind nur für erfahrene Anleger geeignet. Sie sollten unabhängigen Rat einholen und sich vor der Investition mit Ihrem Broker beraten.

ETC Group Core Bitcoin ETP

WKN A4AER6 ISIN DE000A4AER62 Handelswährungen Euro, US-Dollar Produktkategorie Anlageprodukte Domizil Deutschland Emittent Bitwise Europe GmbH (vormals ETC Issuance GmbH) Management Gebühr p.a.* 0,30 %

Zusammenfassend bietet das ETC Group Core Bitcoin ETP eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, ein Engagement in Bitcoin aufzubauen und von der Preisentwicklung der Kryptowährung zu profitieren. Das ETP ist ein in Deutschland aufgelegtes, vollständig hinterlegtes ETP, das Anlegern die Möglichkeit einer Auslieferung von Bitcoin auf das eigene Wallet bietet. Dies bringt für in Deutschland ansässige Privatanleger bei einer Haltedauer von über einem Jahr steuerliche Vorteile. Das ETP ermöglicht es daher, unkompliziert in Bitcoin zu investieren und dabei auf eine sichere Verwahrung und transparente Struktur zu vertrauen. Weitere Informationen zum ETC Group Core Bitcoin ETP finden Sie direkt auf der Seite des Anbieters.

Wichtige Informationen: Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten dar. Dieser Artikel wird von der Bitwise Europe GmbH ("BEU"), einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ausschließlich zu Informationszwecken und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften herausgegeben. BEU gibt keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird geraten, sich nicht auf die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowährungen darstellt.Bevor Sie in Krypto-ETPs investieren, sollten potenzielle Investoren Folgendes beachten: Potenzielle Investoren sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt und in den Anleihebedingungen der ETPs, insbesondere die Risikofaktoren, berücksichtigen. ETPs, die von BEU emittiert werden, sind nur für Personen geeignet, die über Erfahrungen mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen, und die Risiken der Investition können im Prospekt und in den Anleihebedingungen auf www.etcgroup.com eingesehen werden. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. ETPs, die durch Kryptowährungen besichert sind, sind hoch volatile Vermögenswerte und die Wertentwicklung ist unvorhersehbar. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs variiert, sie bieten kein festes Einkommen und spiegeln nicht exakt die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung wider. Investitionen in ETPs beinhalten zahlreiche Risiken, einschließlich allgemeiner Marktrisiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten, nachteiligen Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationellen, rechtlichen und regulatorischen Risiken.