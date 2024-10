Deutschland: Leichte Verluste nach Rekord

Nach dem Dax-Rekord von fast 19.675 Punkten am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 19.555 Punkte und damit gut 20 Punkte im Minus.

Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB. Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenschluss durchwachsen. An der Wall Street reichte es zwar für weitere Rekorde, der Schwung ließ im Verlauf aber nach.

USA: Schwung lässt nach

Die US-Börsen haben am Donnerstag wieder Rekorde gesehen. Allerdings wird die Luft dünner, wie die bestenfalls moderaten Gewinne zeigten. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte schon zu Beginn eine Bestmarke. Mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent auf 43.239,05 Punkte schloss er nur wenig darunter.

Ein ähnliches Muster zeigte der marktbreite S&P 500, der letztlich aber 0,02 Prozent auf 5.841,47 Punkte verlor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete ein Plus von 0,08 Prozent auf 20.190,42 Zähler. Bis zu seiner Rekordmarke aus dem Juli hat er aber noch ein Wegstück vor sich.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.239 +0,37 Prozent S&P 500 5.841 -0,02 Prozent Nasdaq 18.373 +0,04 Prozent

Asien: Überwiegend Kursgewinne

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,05 Prozent. Auch in China war die Stimmung freundlich. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann rund 0,8 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang Seng in etwa gleichstark zu. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal zwar etwas stärker als erwartet, das Wachstum kühlte sich allerdings weiter ab. Zuletzt hatte China die Konjunkturentwicklung mit zahlreichen Maßnahmen gestützt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.998 +0,00 Prozent Hang Seng 20.079 +2,98 Prozent CSI 300 3.929 -2,20 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,95 - 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,20 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,10 - 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0840 -0,11 Prozent USD / JPY 149,94 +0,12 Prozen EUR / JPY 162,54 -0,11 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,65 USD +0,22 USD WTI 70,93 USD +0,26 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 376 (309) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 170 (160) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 380 (320) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 800 (780) USD - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 5,50 (7,00) NOK - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 93 (97) CHF - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6000 (6200) PENCE - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX