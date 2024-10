EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für den Neunmonatszeitraum und das Q3-2024

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2024

Umsatz überschreitet erneut EUR 1,0 Mrd.

EBITDA mit EUR 65,9 Mio. auf Vorjahresniveau (Neunmonate 2023: EUR 66,6 Mio.)

Ergebnisstabilisierung im dritten Quartal 2024

Salzbergen, 18. Oktober 2024. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) verzeichnet zum Ende des dritten Quartals 2024 einen Erholungstrend mit stabiler Absatz- und Ergebnisentwicklung. Das operative Konzernergebnis (EBITDA*) lag nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal bei EUR 24,8 Mio. (Q3-2023: EUR 27,2 Mio.). Insgesamt zeigte das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2024 die bislang stärkste Dynamik. Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen: Das EBIT schloss bei EUR 9,0 Mio. nach letztjährigen EUR 13,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2024 bei EUR 5,8 Mio. (Q3-2023: EUR 9,6 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre schloss die Gesellschaft mit EUR 3,5 Mio. (Q3-2023: EUR 7,6 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erhöhten sich leicht auf EUR 338,1 Mio. (Q3-2023: EUR 337,2 Mio.).

In der Betrachtung des gesamten Neunmonatszeitraums 2024 erzielte der Konzern ein stabiles vorläufiges EBITDA von EUR 65,9 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 66,6 Mio.) und einen in Folge der Vorquartale leicht schwächeren Umsatz von EUR 1.013,6 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 1.036,8 Mio.). Um rund 6,5 Prozent höhere Abschreibungen verglichen zum Vorjahr belasteten das EBIT, so dass es sich auf EUR 20,6 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 24,1 Mio.) beläuft. Ein vergleichbarer Trend auch beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das sich auf EUR 11,1 Mio. beziffert (Neunmonate 2023: EUR 15,2 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 6,3 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 11,3 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,17, mit EUR 0,09 trug das dritte Quartal 2024 (Neunmonate 2023: EUR 0,30; Q3-2023: EUR 0,20) den unterjährig höchsten Anteil dazu bei.

Den Trend der bisherigen Quartale umkehrend, lieferte das Segment ChemPharm REFINING erstmalig für dieses Jahr den wesentlichen Beitrag zum Ergebnis. Es performte im dritten Quartal 2024 mit einem EBITDA von EUR 15,3 Mio. (Q3-2023: EUR 20,9 Mio.) gleichwohl schwächer als im Vorjahresvergleichsquartal. Mit EUR 35,8 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 43,2 Mio.) lag die Segmentperformance für den Neunmonatszeitraum auf einem reduzierten, aber als Folge der zuletzt besseren Entwicklung dennoch stabilen Niveau. Die Umsätze im Segment erreichten für den Neunmonatszeitraum EUR 621,8 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 634,1 Mio.).

Unsere internationalen Aktivitäten des Segments ChemPharm SALES verzeichneten mit EUR 9,7 Mio. im dritten Quartal und EUR 30,8 Mio. im Neunmonatszeitraum insgesamt kräftig erholte operative Ergebnisse (Q3-2023: EUR 8,1 Mio.; Neunmonate 2023: EUR 21,9 Mio.). Die Umsätze im Neunmonatszeitraum blieben mit EUR 370,2 Mio. und mit EUR 126,6 Mio. im Quartal hinter dem Vorjahr (Neunmonate 2023: EUR 380,2 Mio.; Q3-2023: EUR 129,0 Mio.) zurück.

Das Segment KUNSTSTOFFE erwirtschaftete für den Neunmonatszeitraum ein verglichen zum Vorjahr reduziertes operatives Ergebnis von EUR 1,7 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 3,0 Mio.), allerdings konnte das dritte Quartal 2024 hierzu einen positiven Beitrag von EUR 0,5 Mio. (Q3-2023 EUR 0,0 Mio.) leisten. Der Umsatz entwickelte sich mit EUR 36,3 Mio. bzw. EUR 12,1 Mio. uneinheitlich gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Neunmonate 2023: EUR 38,3 Mio.; Q3-2023: EUR 12,0 Mio.;), vor allem als Folge einer nach wie vor angespannten Lage der Automobilindustrie.

Der operative Cashflow zeigte sich im Neunmonatszeitraum 2024 mit EUR 53,8 Mio. (Neunmonate 2023: EUR 73,0 Mio.) schwächer als im Vorjahresvergleichszeitraum. Ausgehend von einem niedrigeren Konzernergebnis wurde er unterjährig vor allem durch gestiegene Zins- und Ertragssteuerzahlungen belastet. Im dritten Quartal 2024 betrug er hingegen in Summe deutlich erholte EUR 48,3 Mio. (Q3-2023: EUR 16,2 Mio.), der Free Cashflow betrug EUR 36,2 Mio. (Q3-2023: EUR 8,1 Mio.). Zum Stichtag des Neunmonatszeitraums lag der Free Cashflow bei EUR 17,6 Mio. nach EUR 32,7 Mio. im Vorjahr.

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von EUR 903,2 Mio. auf EUR 943,6 Mio. Das Eigenkapital erhöhte sich im gleichen Zeitraum von EUR 457,6 Mio. auf EUR 464,5 Mio. Per 30. September 2024 betrug die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 49,2 % (31. Dezember 2023: 50,7 %).

Insgesamt liegt die Gesellschaft damit auf Kurs eines ähnlichen Ergebnisses wie schon im Vorjahr und sollte damit die seit Jahresbeginn unveränderte Spanne erreichen. Präzisierungen, ob und in welchem Rahmen dies der Fall sein wird, werden gegebenenfalls im weiteren Jahresverlauf erfolgen.

Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2024 werden wie geplant am 14. November 2024 in der Quartalsmitteilung veröffentlicht.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

