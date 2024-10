Netflix mit starkem Kundenplus - Gewinn über Erwartungen

Frankfurt (Reuters) - Unterstützt vom Erfolg der Krimiserie "The Perfect Couple" und der romantischen Komödie "Nobody Wants This" hat Netflix erneut überraschend viele Neukunden gewonnen.

Der Streaming-Dienst gab am Donnerstag außerdem einen Quartalsgewinn über den Markterwartungen bekannt. "Wir haben unseren Plan, das Wachstum wieder zu beschleunigen, erfüllt und freuen uns darauf, das Jahr mit einem großartigen vierten Quartal abzuschließen." Die Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um rund vier Prozent.

Netflix gewann den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten fünf Millionen Nutzer hinzu, eine Million mehr als von Analysten vorhergesagt. Allerdings ist der Boom der vorangegangenen Quartale abgeflaut. Dank des Kampfes gegen die illegale Weitergabe von Zugangsdaten und dank der Einführung günstigerer, werbefinanzierter Abonnements war damals teilweise ein Vielfaches an Neukunden hinzugekommen.

Für das angelaufene Quartal stellte Netflix eine Beschleunigung des Kundenwachstums in Aussicht, ohne jedoch genaue Zahlen zu nennen. "Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Zahl der Abonnenten weiterhin in einem gesunden Tempo zu steigern", sagte Experte Jeff Wlodarczak vom Analyse-Haus Pivotal Research. Diese Größe könne Netflix dann nutzen, um die Abo-Preise anzuheben und die Werbeeinnahmen zu steigern.

Von seinen werbefinanzierten Angeboten verspricht sich der Streaming-Dienst langfristig steigende Gewinne, weil die Einnahmen pro Nutzer höher sind als durch Abo-Gebühren allein. Allerdings sei frühestens ab 2026 mit einem signifikanten Wachstumsbeitrag der Werbeeinnahmen zu rechnen. Im abgelaufenen Vierteljahr entschied sich mehr als die Hälfte der Neukunden für einen werbefinanzierten Zugang.

Um diese Nutzer möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten, setzt Netflix verstärkt auf Live-Events und Sportübertragungen. Für November ist ein Boxkampf zwischen dem YouTube-Star Jake Paul und dem Ex-Weltmeister Mike Tyson geplant. Ab Dezember überträgt der Streaming-Dienst auch ausgewählte Partien der US-Footballliga NFL. "Werbetreibende wollen an großen kulturellen Momenten teilhaben", sagte Mike Proulx, Chef-Analyst des Research-Hauses Forrester. "Fesselnde Live-Programme werden immer Menschen für einen Augenblick vor dem Bildschirm versammeln und vereinen. Für Marken ist das ein gefesseltes Publikum, das reif für Werbebotschaften ist."

