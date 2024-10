Trading-Chance Deutsche Telekom: Long Kasse machen ... und drehen!

Werbung

Am 16. Februar und damit ziemlich genau vor acht Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Deutsche Telekom-Aktie vorgestellt, der bis Juni eine ziemlich zähe Angelegenheit war. Heute aber hat sich der Kurs des Long-Zertifikats in etwa verdoppelt ... es wäre an der Zeit, die Ernte einzufahren und das Feld neu mit einem Short-Trade zu bestellen.

Als es im April nach der Dividenden-Ausschüttung erst einmal abwärts ging, hätte man denken können, dass aus diesem Long-Trade (die WKN damals lautete UH9TV9) nicht viel werden könnte, aber der Stop Loss im Aktienkurs war nie gefährdet, der des Zertifikats ohnehin nicht, weil da der Basispreis um die Dividende korrigiert wird. Heute kann man nur staunend auf die Performance blicken. Der höchste Kurs am Empfehlungstag, dem 16.02., lag bei 5,44 Euro, zur Mittagszeit heute notiert das Zertifikat bei 10,83 Euro. Indes, die reine Höhe eines Gewinns sollte nie ausschlaggebend für den Verkauf oder gar einen Seitenwechsel sein. Aber das ist sie in Fall der T-Aktie auch nicht.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist jetzt überboten

Bei unserer Vorstellung am 16. Februar lautete eine der Zwischenüberschriften: „Analysten-Kursziel sehr weit über dem aktuellen Kurs.“ Das war damals. Heute jedoch hat der Kurs der Telekom-Aktie das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 27,50 Euro bereits überboten. Und per Ende September sah nur noch die Hälfte der Analysten die Aktie als kaufenswert an ... und da notierte der Kurs noch knapp sechs Prozent tiefer als jetzt. Damit schlägt das damalige Argument für die Long-Seite jetzt ins Gegenteil um.

Mittlerweile ist die T-Aktie heißgelaufen

Zugleich ist die Telekom-Aktie aus chart- und markttechnischer Sicht auffallend heiß gelaufen, was aktuell durch die gerade laufende, meist die stark gelaufenen Aktien zusätzlich höher ziehende Abrechnung an der Terminbörse noch intensiviert sein kann. Wir sehen im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie hat im Wochenverlauf die über die Zwischenhochs seit Juni konstruierbare Hausse-Begrenzungslinie erreicht, zugleich ist die Markttechnik, im Chart unten mit eingeblendet der RSI-Indikator, weit in die überkaufte Zone gelaufen. Die in Verbindung mit dem bereits überbotenen Durchschnitts-Kursziel macht den Switch auf die Short-Seite jetzt allemal überlegenswert.

Hoch spekulativ, antizyklisch - aber mit kalkuliertem Risiko

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level von 34,090 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 4,6. Den Stop Loss würden wir bei 29,60 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 4,40 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Deutsche Telekom lautet HS975B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 28,40 Euro

Unterstützungen: 27,02 Euro, 25,62 Euro, 24,50 Euro, 23,48 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Deutsche Telekom-Aktie

Basiswert Detusche Telekom WKN HS975B ISIN DE000HS975B3 Basispreis 34,090 Euro K.O.-Schwelle 34,090 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,6 Stop Loss Zertifikat 4,40 Euro

