100 Euro Dividende pro Monat von Realty Income: Das ist nötig!

Sind 100 Euro Dividende von Realty Income (WKN: 899744) möglich? Naja, das ist eigentlich keine Frage. Schließlich handelt es sich hierbei eher um ein mathematisches Problem. Aber nicht nur bei dem Real Estate Investment Trust, sondern bei einer jeden Dividendenaktie.

Rechnen wir heute also ein bisschen herum. Das ist nötig, damit wir von Realty Income 100 Euro Dividende erhalten. Wir sollten dabei jedoch etwas gründlicher vorgehen und nicht nur überlegen, was für einen Bruttowert nötig ist. Netto und nach der Steuer ist schließlich das für uns als Einkommensinvestoren entscheidende Merkmal.

100 Euro Dividende von Realty Income: Die Rechnung!

Wir sollten selbstverständlich trotzdem bei den Basics anfangen. Realty Income schüttet gegenwärtig 0,2635 US-Dollar pro Monat an uns als Investoren aus. Zwischen Euro und US-Dollar gibt es natürlich noch einen Währungsunterschied. Bei einem Verhältnis von 1,09 US-Dollar je Euro können wir den Wert aber einfach teilen. Wir erhalten dadurch einen Eurowert von 0,2417 Euro je Aktie und Monat. Wobei auch dieser Wert natürlich brutto und ohne Berücksichtigung einer Steuer ist.

Trotzdem können wir damit rechnen: Wer 100 Euro Dividende pro Monat von Realty Income erhalten möchte, der benötigt 414 Anteilsscheine an dem Real Estate Investment Trust. Ohne Frage: Ein größeres Aktienpaket. Bei einem Aktienkurs von gegenwärtig exakt 57,00 Euro beträgt der zu investierende Betrag also 23.598 Euro. Vermutlich also eher eine größere Aktienposition für die meisten Einkommensinvestoren.

Allerdings sind diese 100 Euro Dividende von Realty Income lediglich brutto. Das heißt: Wenn die Steuer in Höhe von 25 % dazukäme, erhalten wir effektiv nicht diesen Wert. Insofern können wir eigentlich ziemlich glatt ein Viertel drauf rechnen. Dadurch erhalten wir eine benötigte Aktienanzahl von 518 Anteilsscheinen, die wiederum 29.526 Euro kosten würden. Haben wir damit dann final die richtige Anzahl erreicht? Vielleicht. Zumindest, wenn der Soli und der Kirchensteuer kein Problem für dich ist. Ist dem so, so würde ich einfach noch einmal 5 % obendrauf rechnen. Ausgehend von 518 Aktien (wobei das mathematisch nicht ganz korrekt wäre, aber es ist sicherer!) läge die Anzahl benötigter Aktien bei 544. Dafür müssten wir 31.008 Euro in die Hand nehmen.

Tja, und weil ich einfach gründlich bin, sind wir auch damit noch nicht am Ziel. Ich würde aufgrund möglicher Währungsschwankungen erneut einen Aufschlag von 5 % bis 10 % vornehmen. Im konservativen Fall solltest du also 598 Aktien von Realty Income für sehr sichere 100 Euro Dividende netto erwerben. Das würde dich 34.086 Euro kosten. Wobei du in den meisten Monaten dann mehr erhalten dürftest, als die Mindestmesslatte.

Zum Glück hilft der REIT ein bisschen mit!

Realty Income ist glücklicherweise auch eine Aktie, die uns auf die Sprünge hilft. 100 Euro Dividende pro Monat werden insbesondere langfristig-orientiert eher eine Mindestausschüttung sein. Das Management erhöht regelmäßig vierteljährlich um zumindest 0,0005 US-Dollar die eigene Auszahlung je Aktie. In den letzten Jahren hat es des Öfteren auch mal ein höheres Wachstum zumindest einmalig pro Jahr gegeben.

Wenn Realty Income daher in den kommenden Jahren um ca. 3 % bis 5 % pro Jahr die Dividende je Aktie erhöht, können deutlich mehr als 100 Euro Dividende pro Monat möglich sein. Auch das ist eine Besonderheit dieses Real Estate Investment Trusts. Mit seinen seit 652 Monaten in Folge gezahlten Ausschüttungen gehört die Aktie zum Kreis der zuverlässigsten monatlichen Zahler. Der zugleich ein moderates Wachstumspotenzial besitzt.

Der Artikel 100 Euro Dividende pro Monat von Realty Income: Das ist nötig! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

Aktienwelt360 2024