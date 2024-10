EQS-News: DATAGROUP ergänzt Cyber Security Portfolio und wird MSSP-Partner für Cisco XDR

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP ergänzt Cyber Security Portfolio und wird MSSP-Partner für Cisco XDR



21.10.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 21. Oktober 2024. DATAGROUP ist ab sofort Managed Security Services Provider (MSSP) für Cisco XDR. Als einer der ersten deutschen Partner ermöglicht DATAGROUP mit diesem Modell Mittelstandskunden Vorteile durch spezialisierte Security-Lösungen. Darüber hinaus bietet DATAGROUP ergänzende Security Operation Center (SOC)-Services an.

Mit der Partnerschaft erweitert DATAGROUP das Angebot im Bereich Cyber Security und positioniert sich als Anbieter von Managed Services für Extended Detection and Response (XDR). Cisco XDR gilt als eine der innovativsten durch KI automatisierten Sicherheitsplattformen, die Unternehmen eine umfassende Bedrohungserkennung und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bietet. Die Kooperation ist daher von großer Bedeutung, da sie DATAGROUP ermöglicht, hochmoderne Sicherheitslösungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten sind. So festigt das Unternehmen die Position als führender Anbieter von Managed Security Services im deutschen Mittelstand, eine Rolle, die durch die ISG-Auszeichnung als „Leader“ im Mid-Market Security Bereich unterstrichen wird.

Durch das MSSP-Modell erhalten Kunden zukünftig eine flexible monatliche Abrechnung und profitieren von einem Skaleneffekt, der es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, die Vorteile von Cisco XDR zu nutzen. DATAGROUP übernimmt nicht nur die Bereitstellung der Technologie, sondern auch den Betrieb und die Überwachung der Sicherheitslösungen.

Zusätzlich ergänzt DATAGROUP das Angebot durch eigene SOC-Services, die eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Reaktionsfähigkeit bei Bedrohungen sicherstellen. Dieses umfassende Paket bietet Kunden einen hohen Mehrwert, indem es den Schutz ihrer IT-Infrastruktur stärkt und auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Unternehmen eingeht.

IT-Sicherheit durch starke Partnerschaft

„Als MSSP-Partner von Cisco können wir mit XDR eine hochmoderne Sicherheitslösung anbieten, die unseren Kunden maximale Flexibilität und Schutz ermöglicht", sagt Dino Huber, Geschäftsführer der Cyber Security Einheit. „Durch Cisco XDR ergänzen wir unsere bestehenden Security Information and Event Management Lösungen (SIEM) optimal. Die Kombination aus XDR und SIEM ermöglicht es uns, Bedrohungen noch früher zu erkennen und schneller darauf zu reagieren."

Die Partnerschaft mit Cisco unterliegt strengen Anforderungen: DATAGROUP hat dafür Mitarbeitende speziell geschult und die notwendigen Zertifizierungen erworben. Die Größe des Unternehmens und die Erfahrung im Bereich Managed Services spielten ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Auswahl als MSSP-Partner.

„Wir freuen uns sehr, dass DATAGROUP ab jetzt Cisco XDR in Deutschland als Managed Service anbietet. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Kunden von einer durchgängigen Sicherheitslösung profitieren, die sowohl technologisch als auch operativ höchsten Standards entspricht", sagt Rüdiger Wölfl, Channel Chef bei Cisco Deutschland.

Im Rahmen der Partnerschaft plant DATAGROUP, zukünftig das Angebot auszubauen und weitere fortschrittliche Sicherheitsprodukte in das Portfolio aufzunehmen.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2011503

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2011503 21.10.2024 CET/CEST