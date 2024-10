IRW-News: Verses AI Inc.: VERSES und Volvo Cars präsentieren Fortschritte bei selbstfahrenden Fahrzeugen im Bereich Fußgängersicherheit

IRW-PRESS: Verses AI Inc.: VERSES und Volvo Cars präsentieren Fortschritte bei selbstfahrenden Fahrzeugen im Bereich Fußgängersicherheit

VANCOUVER, British Columbia, 21. Oktober 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, gab heute die ersten Ergebnisse der Kooperation mit dem Beta-Partner für Genius und die Veröffentlichung einer Studie bekannt, die von den Forschungsteams von Volvo Cars und VERSES gemeinsam verfasst wurde. Die Studie nutzt die Algorithmen von VERSES, um das Erscheinen von Fußgängern, Radfahrern oder Autos vorherzusagen, die hinter stehenden Fahrzeugen und hinter Objekten verdeckt sind. Dies ist ein Fortschritt gegenüber den derzeitigen Möglichkeiten der autonomen Fahrzeug-KI.

Während die Automobilindustrie auf vollautonome selbstfahrende Autos zusteuert, stellt es ein signifikantes ungelöstes Sicherheitsrisiko dar vorherzusagen, wo unsichtbare Hindernisse wie Menschen oder Radfahrer auftauchen könnten oder in welche Richtung sie sich bewegen. Unserer Ansicht nach hält es die autonome Fahrzeugindustrie weltweit zurück, dass die gegenwärtigen autonomen Fahrsysteme diese Hürde nicht überwinden können. Volvo Cars genießt weltweites Ansehen für sein unerschütterliches Engagement für Fahrzeugsicherheit. Daher war die Firma der ideale Kooperationspartner für die Veranschaulichung, wie VERSES zur Lösung dieses Problems beitragen kann, sagte Gabriel René, CEO von VERSES. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Forschungsprojekt mit Volvo Cars, Teil unseres Genius-Betaprojekts, einen erheblichen Fortschritt der Sicherheitsfunktionen autonomer Fahrzeuge demonstriert. Wir erwarten, dass das Forschungsprojekt den Weg für sicherere Straßen für Fußgänger, Radfahrer, Autos, Roboter und darüber hinaus ebnen wird.

Die Studie mit dem Titel Navigation under uncertainty: trajectory prediction and occlusion reasoning with switching dynamical systems [Fahren unter Unsicherheit: Routenvoraussage und Überlegungen zur Okklusion mit schaltdynamischen Systemen] kann auf der Website von VERSES oder auf Arxiv unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://arxiv.org/html/2410.10653v1.

Die Studie erforscht eine Möglichkeit, die Bewegungsroute von Menschen, Tieren und Objekten vorherzusagen, die hinter stehenden Objekten wie geparkten Autos verdeckt sind, um den Fahrzeugen und den Fahrern zu helfen, diesen auszuweichen, falls die Personen unerwartet die Straße betreten. Die Forschungsarbeit stellt abgeschlossene Experimente vor, welche anhand des offenen Datensatzes von Waymo die Leistungsfähigkeiten darlegen. Die Ergebnisse veranschaulichen bedeutende Verbesserungen bei der Vorhersage, ob Tiere, Menschen und Objekte auf die Straße kommen - etwas, das den Fahrzeugen mit der derzeitigen KI nicht möglich war.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist auf Grundlage elementarer Grundsätze aus Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert. Es ist ein Toolkit für Entwickler zur Generierung intelligenter Software-Agenten, die bestehende Anwendungen um die Fähigkeit des Denkens, Planens und Lernens erweitern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Technologien optimal entfaltet. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Pressemitteilung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Wörter oder Variationen davon oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl VERSES angesichts der Erfahrung seiner jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer als angemessen erachteter Faktoren der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf sie verlassen, da die Parteien nicht garantieren können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Erwartung, dass das Forschungsprojekt den Weg für sichere Straßen für Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos, Roboter und darüber hinaus ebnen wird.

Es gibt Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen zugrunde gelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von VERSES wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: dass das Forschungsprojekt den Weg für sichere Straßen für Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos, Roboter und darüber hinaus ebnen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter zu seinen Wertpapieren oder seinen Finanz- oder Betriebsergebnissen (wo angebracht) zu kommentieren.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass das Forschungsprojekt nicht wie vom Management erwartet oder überhaupt den Weg für sichere Straßen für Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos, Roboter und darüber hinaus ebnen wird. VERSES weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von VERSES stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. VERSES ist davon ausgegangen, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Posten oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von VERSES zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich daher nach diesem Datum ändern. VERSES verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

