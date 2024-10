Vorsicht überwiegt | Boeing profitiert von Einigung

In der vergangenen Woche sahen wir neuerliche Rekordstände beim DOW Jones und bei S&P 500.

Von den 14% Unternehmen im S&P, die bereits ihre Bücher geöffnet hatten, konnten 79 % die Erwartungen übertreffen.

Guten Zahlen von Netflix hatten am Freitag auch den Techsektor unterstützt, aber insgesamt zeigen sich die Anleger zum Wochenbeginn zurückhaltend, denn heute stehen Unternehmensseitig nicht die Big Player im Fokus und man verarbeitet Meldungen aus dem Energie- und Healthsektor, wo sich weitere Übernahmen und Anteilsverkäufe andeuten.

Boeing erzielt Einigung mit streikenden Maschinisten und bietet 35 % Gehaltssteigerung über vier Jahre an.

Das enge "Kopf-an-Kopf-Rennen" im US Präsidentschaftswahlkampf ist eher Bremsklotz als Kaufbeschleuniger für die doch recht teuren US Aktien.



00:00 Intro

01:01 Überblick

02:44 Europa: EZB | Deutschland | Italien | Großbritannien

04:53 Asien: China | Japan

07:18 Rohstoffe: Gold und Silber

08:30 Geopolitik | US Wahlen

10:58 Meldungen: Tesla, Adidas, Levi Strauss, Southwest Airlines u.m.

14:09 Energiesektor: Constellation Energy, X Energy u.m.

16:06 US Banken: Morgan Stanley, JP Morgan, Jefferies u.m.

17:20 US Krankenversicherungen: Med Life, CVS u.a.

18:28 Boeing, Apple, Expedia, Honeywell, Perplexity

22:55 Analysten: ASML, American Express, IBM, Mc Donalds u.v.m.



