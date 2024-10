AKTIE IM FOKUS: ING unter Druck - Barclays sieht Risiken für Nettozinseinkommen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein verhaltender Analystenkommentar von Barclays hat am Dienstag die Aktien der niederländischen Bank ING belastet. Die Papiere gaben am Morgen um 1,30 Prozent auf 15,67 Euro nach. Damit waren sie unter den größten Verlierern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der zeitgleich moderat im Plus notierte.

Barclays-Analyst Sam Moran-Smyth senkte das Kursziel für die ING-Aktien von 21 auf 19,50 Euro und stufte die Papiere in der Folge von "Overweight" auf "Equal-weight" ab. Der Experte sieht Gegenwind für die Bank durch das Zinsumfeld. Dieser werde am Markt unterschätzt.

Die Europäische Zentralbank hatte erst in der vergangenen Woche den Leitzins abermals gesenkt und dürfte perspektivisch weiter an der Zinsschraube drehen. Niedrige Zinsen aber können auf dem klassischen Kredit- und Einlagengeschäft von Banken lasten./mis/jha/