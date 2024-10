AKTIE IM FOKUS: Evotec an SDax-Spitze dank Kooperation mit Bristol Myers Squibb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kooperation von Evotec mit Bristol Myers Squibb ist am Mittwoch an der Börse gut aufgenommen worden. Mit einem Aufschlag von 9 Prozent auf knapp 6,49 Euro setzten sich die Papiere des Wirkstoffentwicklers an die Spitze des SDax der kleineren Werte. Damit bewegten sie sich aber unverändert im seit Anfang August andauernden Seitwärtstrend zwischen 5 und knapp 7 Euro.

Evotec und der US-Pharmakonzern erweitern die Kooperation im Bereich Proteinabbau. Dank wissenschaftlicher Erfolge erhält Evotec eine Zahlung von 50 Millionen US-Dollar

Trotz der aktuellen Kurserholung bleiben die Papiere mit einem Minus von fast 70 Prozent einer der schwächsten Werte im SDax. Der Konzern hatte im Sommer nach einer enttäuschenden Umsatzentwicklung und hohen Kosten den Jahresausblick senken müssen, was den Druck auf das Papier nochmal verstärkt hatte. Eine echte Kurserholung gelang seither nicht./bek/mis