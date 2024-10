AKTIE IM FOKUS: Tesla springen an Nasdaq-100-Spitze - Marge überzeugt

NEW YORK (dpa-AFX) - Den Aktien von Tesla ist am Donnerstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen: Dank überraschend positiver Geschäftszahlen schnellten die Papiere des Elektroautobauers um 18,6 Prozent auf gut 253 US-Dollar in die Höhe. Damit steht seit Jahresbeginn gerechnet mit einem Schlag wieder ein Kursplus in der Bilanz, und zwar in Höhe von fast 2 Prozent. Das Jahreshoch von 271 Dollar aus dem Monat Juli aber ist immer noch ein Stück weit entfernt.

Mit dem Kurssprung am Donnerstag hatten die Tesla-Aktien im Nasdaq 100 klar die Nase vorn. Der technologielastige Index legte moderat zu.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer konstatierte: "Der boomende China-Markt für Elektroautos beschert Tesla einen deutlichen Gewinnsprung." Während bei BMW , Mercedes und im Volkswagen-Konzern im zweiten Quartal zum Teil deutliche Verschlechterungen der Gewinnmarge zu verzeichnen gewesen seien und für das dritte Quartal weitere Verschlechterungen ins Haus stünden, habe Tesla seine Marge im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert. Dazu habe auch die Streichung von zehn Prozent der Arbeitsplätze weltweit beigetragen.

Laut Analyst Joseph Spak von der Bank UBS sind die Tesla-Neuigkeiten nach dem Geschmack der Optimisten. "Die Ergebnisse und Kommentare für das dritte Quartal 2024 waren besser als erwartet und sollten den Bullen Hoffnung geben, dass Tesla den Tiefpunkt in Sachen Rentabilität überschritten hat und die kurz- bis mittelfristigen Wachstumssorgen ausgeräumt sind", schrieb der Experte. Darüber hinaus gebe es Fantasie für die Einbettung Künstlicher Intelligenz in Elektrofahrzeuge.

Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank äußerte sich ähnlich: "Tesla hat im dritten Quartal beeindruckende Margen erzielt - sowohl im Auto- als auch im Energie-Geschäft. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass Tesla als Technologieplattform gut positioniert ist, um durchgängig mit dem Thema Künstliche Intelligenz in eine führende Position beim autonomen Fahren und bei der humanoiden Robotik zu gelangen."

Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets ergänzte: "Zwar sind Probleme wie eine schwächere Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller weiterhin nicht wegzudiskutieren, aber Tesla steuert erfolgreich gegen". Highlight der Bilanzvorlage sei die Gewinnmarge von Tesla gewesen. Da schmerze auch der etwas geringer als erwartet ausgefallene Umsatz nicht.

Analyst Matthias Volkert von der DZ Bank bemerkte zwar einerseits, dass Kostensenkungen, ersten Ergebnisbeiträge für den futuristischen SUV Cybertruck und der wiedererstarkte Absatz von CO2-Zertifikaten zu den überraschend guten Resultaten beigetragen hätten. Dagegen teile er den Optimismus des selbsternannten "Technokings" Elon Musk im Hinblick auf eine breite US-Straßenzulassung für autonome Fahrzeuge nicht. Dies wäre jedoch nötig, um die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens zu rechtfertigen.

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild am Donnerstag deutlich aufgehellt. Die Papiere von Tesla sprangen über die 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien, welche die kurz- und mittelfristigen Trends beschreiben. Die viel beachtete 200-Tage-Linie für die langfristige Entwicklung stützt den Aktienkurs bereits seit Juli./la/ck/nas