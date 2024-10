Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger meiden erst einmal das Risiko

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen des Dax stehen die Zeichen am Donnerstagmorgen auf Stabilisierung. Eine durchgreifende Erholung lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax leicht im Plus auf 19.400 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone dürfte ebenfalls gut behauptet in den Handel gehen.

Laut der Commerzbank ist an den Märkten derzeit eine Risikoscheu spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter steigen. Die Märkte preisten nach wie vor die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Vertreter der Fed klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

Am Morgen haben mit dem Chemiekonzern Symrise , dem Konsumgüterhersteller Beiersdorf und dem Triebwerksfabrikanten MTU drei Dax-Konzerne die Quartalsbilanzen vorgelegt. Während Symrise-Aktien und auch MTU im vorbörslichen Handel auf Tradegate nachgaben, legten Beiersdorf zu.

Siemens könnte den US-Softwarehersteller Altair Engineering übernehmen. Beide Unternehmen seien im Gespräch über eine Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Analysten werten einen solchen Deal als strategisch sinnvoll, aber kostspielig. Siemens-Aktien lagen vorbörslich leicht im Minus./bek/mis