Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG 24.10.2024 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,02 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger Vorläufige Zahlen: 2.HJ 2024 besser als erstes Halbjahr - Rückkehr zum Wachstumskurs beim Umsatz; wiederkehrende Umsätze wachsen im Jahresvergleich Am 14. Oktober hat Aspermont die vorläufigen Zahlen für das 4. Quartal und damit für das 2. Halbjahr 2024 veröffentlicht, aus denen sich drei wesentliche Erkenntnisse ableiten lassen: Der Umsatz ist im 2. Halbjahr 2024 wieder angestiegen, die Rentabilität wurde wiederhergestellt und die Liquidität liegt auf dem Niveau der Investitionen. Aspermont hat seine Barreserven geschickt verwaltet und die Investitionen in sein Datengeschäft mit der Aufrechterhaltung der Liquidität in Einklang gebracht. Zum Ende des vierten Quartals 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 1,4 Mio. AUD und ist damit gut positioniert, um weiter in Wachstumsinitiativen zu investieren und die Einführung neuer Produkte voranzutreiben. Das Unternehmen befindet sich an einem entscheidenden Punkt in seiner 189-jährigen Geschichte als führender Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Mit einer soliden Transformation des Geschäftsmodells in den letzten zehn Jahren und einem anhaltenden Fokus auf Abonnements, Datenmonetarisierung und Content-as-a-Service (CaaS) ist Aspermont gut positioniert für ein substanzielles Wachstum. Aspermont hat in den letzten acht Jahren einen bedeutenden Wandel durchlaufen und sich dabei von einem traditionellen Medienunternehmen zu einem hoch skalierbaren, digitalen B2B-Medienanbieter entwickelt. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg war die strategische Umstellung auf ein abonnementbasiertes Ertragsmodell, das inzwischen über 55 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Content-as-a-Service-Modell (CaaS) des Unternehmens schließt nicht nur Informationslücken in den Bereichen Bergbau, Energie und Landwirtschaft, sondern erschließt auch neue Einnahmequellen durch die Monetarisierung von Fachinhalten. Mit diesem Modell kann Aspermont einem wachsenden globalen Publikum maßgeschneiderte, zugangsbeschränkte Inhalte wie Nachrichten, Forschungsergebnisse, Analysen und Daten zur Verfügung stellen. Die Konzentration des Unternehmens auf die Generierung hoher wiederkehrender Einnahmen aus Abonnements hat zu 33 aufeinander folgenden Quartalen des Wachstums geführt, mit einem beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Einheit (ARPU) von 17 %. Aspermont befindet sich an einem Wendepunkt seiner Geschichte. Die in den letzten zwei Jahren eingeleiteten strategischen Initiativen, darunter die Verlagerung auf die Monetarisierung von Daten und eine stärkere Fokussierung auf hochwertige Abonnements, beginnen Früchte zu tragen. Mit einer etablierten globalen Präsenz, einem hoch skalierbaren digitalen Modell und einem wachsenden Portfolio an Datenprodukten ist das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren gut aufgestellt. Die nächsten drei bis fünf Jahre werden entscheidend sein, da Aspermont seinen Marktanteil ausbauen, seinen ARPU steigern und seine Datensparte vollständig kommerzialisieren will. Wir werden die Einführung neuer Produkte und die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige geografische Märkte zu durchdringen, genau beobachten. Mit einem umsichtigen Ressourcenmanagement und kontinuierlicher Innovation könnte Aspermont zu einem dominierenden Akteur nicht nur im Bereich der B2B-Medien für den Rohstoffsektor, sondern auch im Bereich der globalen Daten- und Nachrichtendienste werden. Auf Basis unseres DCF-Modells halten wir an unserem Kursziel von 0,03 AUD/0,02 EUR pro Aktie fest und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31109.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Date and time of completion of this research: 24.10.2024 (09:04 Uhr) Date and time of first distribution: 24.10.2024 (12:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2015497 24.10.2024 CET/CEST °