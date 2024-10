Silber - Höchster Stand seit 2012!

Der Silberpreis hat zuletzt nochmals spürbar an Dynamik gewonnen und dabei die charttechnischen Hürden bei 30 USD bzw. rund 32,50 USD endgültig hinter sich gelassen. Unter dem Strich notiert das Edelmetall damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2012. Dank dieser Entwicklung hat sich unser Anfang Oktober diskutiertes „doppeltes Untertassen-Szenario“ inzwischen bewahrheitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. Oktober). Zur Erinnerung: Die Kursentwicklung der letzten vier Jahre bildet eine kleine Untertassenformation, welche gleichzeitig Teil einer größeren „Untertasse“ seit Anfang 2013 ist (siehe Chart). Während die kleinere Formation ein Kursziel von 42 USD bereithält, lässt das größere Pendant langfristig sogar auf einen Anstieg bis rund 48 USD hoffen. Die zuletzt genannte Marke harmoniert gut mit dem Mehrdekadenhoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. In diesem Kontext ist noch ein weiterer Aspekt interessant: In der bisherige Historie hat der Silberpreis zwar nur 1979/80 sowie 2011 die Marke von 30 USD nachhaltig überwunden, doch jedes Mal stieg das Edelmetall in der Folge bis knapp 50 USD. Um dieses „Ablaufmuster“ keinem unnötigen Risiko auszusetzen, sollte das Edelmetall die Schlüsselmarke von 30 USD nicht mehr unterschreiten.

Silber (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

