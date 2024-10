Trading-Chance Tesla: Jetzt Long-Gewinn kassieren ... und auf Short drehen?

Werbung

Ein solide über den Analystenprognosen liegender Gewinn pro Aktie im dritten Quartal befördert die Tesla-Aktie heute vorbörslich über zehn Prozent höher. Aber es gäbe durchaus Argumente, diese Reaktion als „endlich“ anzusehen. Argumente, die aus unserer Sicht gut genug sind, um den Gewinn des am 22. März an dieser Stelle vorgestellten Long-Trades mitzunehmen und die Seite zu wechseln.

Tesla meldete gestern nach US-Handelsende einen Gewinn pro Aktie von 0,72 US-Dollar, die durchschnittliche Prognose der Analysten hatte bei 0,60 US-Dollar gelegen. Auch wenn man im Hinterkopf hat, dass US-Analysten tendenziell zu niedrig schätzen, weil übertroffene Prognosen die Kauflaune der Anleger aufrechterhalten, ist das ordentlich, immerhin gelang so mal wieder ein Gewinn, der über dem des Vorjahreszeitraums lag. Aber:

Skeptische Analysten und eine extrem teure Bewertung

Der Umsatz verfehlte die Prognosen und lag mit 25,18 Milliarden US-Dollar nur knapp acht Prozent über dem des dritten Quartals 2023. Es ist noch nicht lange her, dass man solche geringen Steigerungsraten als fatal angesehen hätte. Und gut ist das auch jetzt nicht. Denn der höhere Gewinn basierte nicht zuletzt auf Kostensenkungen - was zwar grundsätzlich gut ist, aber nicht auf Dauer organisches Wachstum ersetzen kann. Dementsprechend wird es fraglich sein, ob allzu viele Analysten auf Basis dieser Ergebnisse deutliche Anpassungen ihres Kursziels nach oben vornehmen werden.

Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel bei 211 US-Dollar und ist damit auf Basis der vorbörslichen, per 13 Uhr um 236 US-Dollar liegenden Notierung deutlich überschritten. Und nur etwa ein Drittel der Experten, die Tesla im laufenden Monat neu beurteilten, sehen die Aktie als kaufenswert an. Kein Wunder bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis, das auf Basis der Gewinne der vergangenen vier Quartale bei 60 liegt ... bei normalen Automobilunternehmen ist ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um 10 schon teuer.

Die mittelfristige Perspektive bleibt kritisch

Eine derart teure Bewertung wäre nur zu rechtfertigen, wenn man sicher sein könnte, dass Tesla in wenigen Jahren ein Vielfaches pro Aktie verdienen würde. Aber immer wieder herausgezögerte Umsetzungen angekündigter Neuheiten, der schwindende Rückhalt der E-Mobilität und das schwer berechenbare Verhalten von CEO Musk sind Argumente, die gegen ein ungehindertes Wachstum sprechen. Dies und der Umstand, dass man vor Jahren ebenfalls ewiges Wachstum auf der Überholspur und die derzeitige Situation zeigt: So einfach läuft es eben nicht.

Der Chart zeigt die nach der enttäuschenden Vorstellung des „Robo-Taxis“ eingebrochene Aktie, die danach tagelang niemand mehr anfassen mochte. Jetzt sehen wir gleich zu Handelsbeginn einen weit höheren Kurs, was dazu führt, dass die Aktie die mittelfristige Aufwärtstrendlinie verteidigen und ein „Island Reversal“ nach oben vollziehen dürfte. Es ist zwar gut möglich, dass das Anschlusskäufe auslöst und der Kurs bis in den Bereich der Hochs vom Juli und September vordringt. Aber es ist angesichts der mittelfristig weiterhin kritischen Perspektiven unsicher genug, um lieber bereits jetzt das „Geschenk“ in Form eines aktuell um die 70 Prozent ausmachenden Gewinns auf der Long-Seite anzunehmen und mit einem Stop Loss über den vorgenannten Hochs auf die Short-Seite zu wechseln.

Den Kurssprung zum Seitenwechsel nutzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 329,118 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,35. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 282 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0800 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 4,30 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet HS9H6Y.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 264,86 USD, 271,00 USD

Unterstützungen: 212,11 USD, 201,27 USD, 182,00 USD

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN HS9H6Y ISIN DE000HS9H6Y2 Basispreis 329,118 US-Dollar K.O.-Schwelle 329,118 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,35 Stop Loss Zertifikat 4,30 Euro

