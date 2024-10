Aktien New York: Nasdaq weiter im Aufwind - Dow tut sich schwer

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt hat am Freitag der Technologiesektor seinen zuletzt guten Lauf fortgesetzt. Standardwerte hingegen blieben weiter im Hintertreffen.

Der Dow Jones Industrial rutschte nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone und fiel zuletzt um 0,63 Prozent auf 42.105,59 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein klares Minus zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag mit 5.811,25 Punkten ein geringfügiges Plus.

Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um weitere 0,70 Prozent auf 20.374,19 Zähler nach oben. Als Antrieb erwiesen sich Kursgewinne der am schwersten gewichteten Tech-Werte. Zwischenzeitlich hatte hier sogar ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche gestanden.

Hohe Kursgewinne des Elektroautobauers Tesla nach starken Quartalszahlen beflügelten den Nasdaq 100 bereits am Vortag. Der umfassendere Tech-Index Nasdaq Composite schwang sich am Freitag gar zu einem Rekordhoch auf und gewann zuletzt noch 0,65 Prozent auf 18.535,82 Punkte.

Insgesamt sorgen die nahenden Wahlen bei den Aktien-Anlegern derzeit für Unsicherheit. Die Renditen am als sicher geltenden Staatsanleihenmarkt haben im Wochenverlauf vor diesem Hintergrund deutlich zugelegt.

Am Freitag jedoch konzentrierten sich zumindest die Tech-Anleger auf erfreuliche Nachrichten aus der Wirtschaft. So hat sich die von der Universität Michigan erhobene Stimmung der US-Verbraucher im Oktober unerwartet etwas aufgehellt. Davon profitierten die als sehr konjunktursensibel geltenden Technologiewerte besonders.

Mit Blick auf die Big-Tech-Werte hatten sich der Chiphersteller Nvidia und der Streaming-Anbieter Netflix wieder ihren Rekordhochs genähert, bevor der Schwung nachließ. Zuletzt legten Nvidia um 1,1 Prozent und Netflix um 0,2 Prozent zu. Apple , Microsoft , Amazon , Alphabet und Meta gewannen zwischen 0,5 und 1,5 Prozent.

Unter den besten Werten im S&P 500 zogen Western Digital um 6,7 Prozent an. Der Spezialist für Datenspeicherlösungen hatte Quartalszahlen vorgelegt und mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie positiv überrascht.

Die Papiere von Colgate-Palmolive büßten 3,7 Prozent ein. Der Konsumgüterkonzern profitierte zwar im dritten Quartal von insgesamt guten Geschäften mit Körperpflege- und Haushaltswaren sowie mit Heimtiernahrung. Experten verwiesen aber auf enttäuschende Umsätze in Nordamerika.

Im Modesektor brachen Capri Holdings um 48 Prozent ein, nachdem eine Richterin den geplanten Verkauf an Tapestry stoppte und auf Wettbewerbsbedenken verwies. Tapestry stiegen an der S&P-500-Spitze um gut 13 Prozent./la/he