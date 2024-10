Am Ende einer schwachen Woche ist der Dax am Freitag kaum vorwärts gekommen. Zu Handelsschluss stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 19.463 Punkten zu Buche. Der Wochenverlust beträgt ein Prozent. 27.259,56 Punkte hoch.

„Langsam legt sich bleierne Stille auf die Kapitalmärkte“, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der übernächsten Woche. Daher reagierten die Anleger auf Konjunkturdaten weniger als sonst. Das verbesserte Ifo-Geschäftsklima, dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer, diente vor dem Wochenende kaum als Kurstreiber.

Am deutschen Markt standen vor dem Wochenende Autowerte im Blick. Mercedes-Benz verloren nach Quartalszahlen ein Prozent. Ein schwaches China-Geschäft und eine enttäuschende Profitabilität sorgten für Unmut unter den Anlegern.

Plus 20 Prozent: HelloFresh erobert MDax-Spitze

Die HelloFresh-Aktie hat einen deutlichen Kurssprung erlebt, nachdem das Unternehmen überraschend positive Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt hat. Obwohl HelloFresh für das kommende Jahr ein geringeres Umsatzwachstum erwartet, konnte es die Gewinnprognose deutlich anheben.

Diese Nachricht kam bei den Anlegern gut an, die die Aktie um 20 Prozent auf 10,70 Euro an die Spitze des MDax hievten. Die Aktie hat damit die 10-Euro-Marke zurückerobert und einen wichtigen charttechnischen Widerstand überwunden. Analysten sehen in den neuen Zahlen eine Bestätigung der neuen Unternehmensstrategie, die auf weniger, aber dafür profitablere Kunden abzielt.

Vom Rekordtief bei 4,42 Euro von Ende Juni haben sich die Hellofresh-Aktien mittlerweile mehr als verdoppelt. Seit Jahresbeginn steht allerdings immer noch ein Minus von knapp einem Drittel zu Buche. Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan betonte, die angepassten Prognosen sprächen für etwas steigende Markterwartungen. Allerdings seien die Neuigkeiten nicht so bedeutend, als dass sie eine derart deutliche Kurssteigerung rechtfertigten.

Daimler Truck ist Tagessieger im Dax

Die Daimler-Truck-Aktie ist derzeit im Höhenflug. Am heutigen Handelstag hat die Aktie des LKW-Bauers ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und ging mit 4,45 Prozent bei 39,17 Euro aus dem Handel. Viele Experten prognostizieren noch weitere Kursgewinne. Das durchschnittliche Kursziel der von onvista verfolgten Analysten liegt bei über 50 Euro. Damit ergibt sich ein Kurspotenzial von über 30 Prozent.

Getrieben wird diese positive Entwicklung vor allem durch die robusten Geschäftszahlen des Unternehmens und die optimistischen Aussichten für die gesamte Lkw-Branche.

Die steigende Nachfrage nach Transportdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Lieferkettenoptimierung, sowie die fortschreitende Elektrifizierung der Fahrzeugflotten unterstützen diesen positiven Trend. Auch die erfolgreiche Integration der ehemaligen Daimler-Lkw-Sparte in ein eigenständiges Unternehmen wird von Analysten positiv bewertet.

Redaktion onvista/dpa-AFX