Up and Away | Solide Ergebnisse fachen Wall Street an | Apple, Meta und Microsoft im Fokus

Die Quartalszahlen haben sich seit dem Closing verbessert und führen zu einer Fortsetzung der Rallye an der Wall Street. Bis auf wenige Ausnahmen, können die meisten Unternehmen die Erwartungen schlagen. Zu den Gewinnern gehören Deckers, L3Harris, Skechers und Western Digital. Bei den Aktien von AutoNation, Colgate und DexCom stehen nach den Zahlen unter Druck. Nachdem ein Richter die Übernahme von Capri Holdings durch Tapestry aus Wettbewerbsgründen verboten hat, brechen die Aktien von Capri um rund 50 Prozent ein, mit den Aktien von Tapestry etwa 17 Prozent im Plus. Bei Apple gibt es bedenken, dass die iPhone 16-Verkaufszahlen enttäuschen. Die Aktie wird von der KeyBank abgestuft.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Intro

00:53 Überblick

01:45 Meta, Microsoft, Apple

06:28 Vorschau nächste Woche

09:25 AutoNation, Booz Allen, Western Digital

10:50 Colgate, Deckers, Sketchers, Capotal One u.m.

12:43 Übernahmen: Capri Holdings & Tapestry | Albertsons & Kroger

16:17 Apple

17:56 Japanische Notenbank

19:09 Boeing | US Wahlen | Spirit Airlines



