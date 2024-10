Diese Aktie hat mir ein kleines Vermögen beschert

Lieber Aktiensegler,

wenn es eine Aktie gibt, die mir ein kleines Vermögen beschert hat, dann ist es die von Mercadolibre. Sie hat mich gewiss nicht reich gemacht. Ich bin jetzt nicht finanziell frei und kann den ganzen Tag mit meinem Jetski an einem Privatstrand herumfahren. Aber: Die bisherige Performance ist einfach bemerkenswert.

Erstmals habe ich 2018 in die Aktie investiert. Damals noch zu einem Aktienkurs von ca. 275 Euro. Heute notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 1.900 Euro. Du siehst sehr schnell: Aus einem kleinen initialen Einsatz ist bis jetzt bedeutend mehr geworden.

Natürlich habe ich die Aktie von Mercadolibre nicht verkauft, mein kleines Vermögen bleibt hier investiert. Allerdings habe ich die eine oder andere Entscheidung getroffen, die mir auf dieser Reise geholfen hat. Und, ja, du hast richtig geraten: Meine Erfolgsgeheimnisse werde ich jetzt sehr gerne mit dir teilen.

Das hat mir zu meinem kleinen Vermögen verholfen

Mercadolibre hat in den vergangenen Jahren im E-Commerce ein fantastisches und profitables Wachstum gezeigt. Allerdings möchte ich die unternehmensorientierte Seite heute bewusst ausklammern und stattdessen dich in den Mittelpunkt stellen. Oder auch mich, wenn du meinem Erfolgsrezept folgen möchtest.

Nach meiner Analyse habe ich nämlich eines getan: Ich habe investiert. Obwohl der Kurs damals weitgehend hoch stand. Ich habe die Aktie gekauft. Mehr noch: Ich habe sogar noch einmal nachgekauft, als sich die Aktie zwischenzeitlich mehr als verdoppelt hatte. Das heißt: Ich habe bewusst eine höhere Allokation gewagt. Und ich habe auch nicht gescheut, mit einem höheren Einsatz in diese Aktie zu investieren, die zugegebenermaßen auch gewisse Risiken besaß. Und die sie heute noch besitzt.

Gleichzeitig habe ich die Aktie nicht verkauft. Wow, großartige Leistung, nicht wahr? Aber du kennst es vielleicht selbst: Wenn eine Aktie bereits ein kleines Vermögen verbrieft, kommt manchmal diese innere Stimme, die sagt: verkaufe. Zumindest einen Teil. Sichere ein bisschen was vom Gewinn. Hol wenigstens deinen Einsatz wieder raus. Die Stimme habe ich überhört. Und wurde dafür belohnt, als die Aktie konsequent weiter gestiegen ist.

Zudem habe ich auch nicht verkauft, als es schwierig wurde. Und Mercadolibre war zwischenzeitlich schwierig, zumindest hinsichtlich der Aktienkursperformance. Von August 2021 bis Juni 2022 korrigierten die Anteilsscheine von über 1.800 US-Dollar auf fast 700 US-Dollar. Das heißt: Ich hatte bereits 2021 ein kleines Vermögen in dem E-Commerce- und Payment-Konzern aus Lateinamerika. Und sah, wie es zumindest temporär deutlich weniger wurde.

All das führte mich jedoch zum heutigen Stand. Und zu dem, was aus der Position geworden ist: Ein kleines Vermögen, das sich mit der Zeit und in den letzten sechs Jahren entwickelt hat.

Was ich dir damit sagen möchte

Mein Learning für heute ist nicht: Mercadolibre ist eine gute Aktie, kaufe und halte sie (wobei ich auch das Gegenteil nicht sagen würde). Nein, sondern es geht mir primär darum, dass du Entscheidungen treffen musst. Vor allem, wenn du mit der einen oder anderen Aktie ein kleines Vermögen machen willst.

Die erste Entscheidung ist: Kaufe spannende Chancen, trotz ihrer Risiken und selbst dann, wenn sie am Hoch notieren. Wichtig ist, dass deine Investitionsthese und deine Bewertung stimmen. Wenn du mehr willst, dann kaufe mehr. Und vor allem: Halte durch, auch wenn es schwierig werden sollte.

Buy-and-Hold ist leider nicht immer einfach nur Buy-and-Hold. Sondern auch, dass wir jeden Tag als Investor Entscheidungen treffen können. Manchmal gute, manchmal schlechte. Wichtig ist: Dass du in Summe auf der Gewinnerseite bleibst. Und dass du aus der einen oder anderen Aktie ein kleines Vermögen für dich machst.

Auf dein kleines und langfristig auch großes Vermögen mit Aktien!

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Mercadolibre.

Aktienwelt360 2024