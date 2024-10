IRW-News: American Aires Inc: American Aires erzielt im dritten Quartal 2024 ein Rekord-Auftragsvolumen und einen Rekordumsatz; die Bruttogewinnmarge steigt auf 63%

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires erzielt im dritten Quartal 2024 ein Rekord-Auftragsvolumen und einen Rekordumsatz; die Bruttogewinnmarge steigt auf 63%

American Aires erzielt im dritten Quartal 2024 ein Rekord-Auftragsvolumen und einen Rekordumsatz; die Bruttogewinnmarge steigt auf 63%

· Das Auftragsvolumen stieg im Jahresvergleich um 61 % auf den Rekordwert von 4,92 Millionen US-Dollar

· Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 61 % und die gemeldete Bruttomarge stieg auf 63 %

· Partnerschaften mit Athleten und Ligen treiben das Auftragsvolumen und das Umsatzwachstum weiter voran

Toronto, ON - 28. Oktober 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF, ein Pionier in Spitzentechnologie, die vor elektromagnetischer Strahlung schützt und die menschliche Gesundheit optimiert* freut sich, die Einreichung seiner Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 auf https://www.sedarplus.ca bekannt geben zu können. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar angegeben.

In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 stieg das Auftragsvolumen (Gesamtwert der erteilten Aufträge abzüglich der Verkaufsrabatte) im Vergleich zum Vorjahr um 61 % auf einen neuen Unternehmensrekord von 4,92 Millionen US-Dollar. Nach Berücksichtigung relevanter buchhalterischer Anpassungen (Versanderlöse, Retouren, Rückstellungen für Retouren und passive Rechnungsabgrenzungsposten) stieg der ausgewiesene Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 57 % auf einen Rekordwert von 4,59 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem kombinierten Nicht-IFRS-Umsatz von 2,92 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg des Auftragsvolumens und der gemeldeten Umsätze im Quartal ist vor allem auf den effizienten Einsatz von erhöhten Werbe- und Marketingbudgets zurückzuführen, zu denen auch strategische Partnerschaften gehörten, die das Unternehmen im zweiten und dritten Quartal 2024 mit der UFC, NHL-Kapitän John Tavares, Canada Basketball, NBA-Star RJ Barrett und der WWE eingegangen ist. Die Quartalsleistung setzt den mehrjährigen Trend des Unternehmens zu einem starken Umsatzwachstum fort, indem es seine Nutzerbasis erweitert, neue Marktsegmente erschließt und seine Gesamtreichweite und Markenbekanntheit erhöht.

Die Barmittel zum 30. September 2024 wurden mit 1,79 Millionen US-Dollar und der Lagerbestand mit 2,23 Millionen US-Dollar angegeben. Fortgesetzte und saisonale Investitionen in die Ausweitung der Werbemaßnahmen trugen zu höheren Werbe- und Marketingkosten im dritten Quartal bei (siehe Details unten), was zu einem bereinigten EBITDA-Verlust von 1,17 Millionen US-Dollar führte, verglichen mit einem kombinierten bereinigten EBITDA-Verlust von 0,38 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das Management geht davon aus, dass sich diese Zahl in den kommenden Quartalen verbessern wird, da das Unternehmen weiterhin schrittweise von den oben genannten Partnerschaften profitiert.

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: Das Erreichen unseres bisher höchsten Auftragsvolumens und Umsatzes im dritten Quartal ist unser jüngster wichtiger Meilenstein. Dieses Wachstum bestätigt unsere Strategie und zeigt, dass unsere Bemühungen in den ersten beiden Quartalen richtig waren. Es bestätigt auch, dass all die Inspiration und die harte Arbeit, die wir in den ersten sechs Monaten eines Jahres geleistet haben, im dritten und vierten Quartal die größten Ergebnisse bringen, genau wie wir es in den Jahren 2022 und 2023 gesehen haben - ein Modell, das wir weiterhin nutzen werden, um unser Wachstum zu skalieren. Unser Auftragsvolumen ist vom 1. bis 25. Oktober ebenfalls stark gewachsen und beläuft sich auf insgesamt 2.004.516 US-Dollar (gegenüber 813.059 US-Dollar im Jahr 2023), was einem Anstieg von 147 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Bruttomarge lag im gleichen Zeitraum bei 62 % (gegenüber 63 % im Jahr 2023). In der Zwischenzeit bleiben wir unserer langfristigen Vision verpflichtet, den Umsatz effizient zu steigern, unsere Wachstumsziele zu erreichen und Aires Tech zu einer globalen und bekannten Marke zu machen, die in unserem Marktsegment die klare Wahl ist.

Operative Höhepunkte

Das Unternehmen stellt fest, dass die im zweiten und dritten Quartal geschlossenen Partnerschaften zusammen mit der Fähigkeit, entsprechende Inhalte für die Marketingstrategie des Unternehmens zu erstellen und zu nutzen, dazu beigetragen haben, das Auftragsvolumen und das Umsatzwachstum im dritten Quartal 2024 zu steigern. Neben anderen Verbesserungen der organischen Marketing- und Werbestrategie des Unternehmens, die Teil der fortlaufenden Bemühungen ist, Innovationen voranzutreiben und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu identifizieren, stellt das Management fest, dass die Zusammenarbeit mit Gray Wolf im Bereich Public Relations Aires die Möglichkeit bot, seine kundenorientierte Kommunikation zu verfeinern und zu verstärken. Diese Zusammenarbeit trug auch dazu bei, die Technologie und Produkte von Aires einem breiteren Publikum bekannt zu machen, sowohl in der Technologie- als auch in der Sportwelt.

Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 entsprechen den Erwartungen des Managements. Da es sich bei den oben genannten Vereinbarungen um längerfristige Verträge mit einer Laufzeit von einem bis zu mehreren Jahren handelt, geht das Management davon aus, dass das Unternehmen über die Laufzeit der betreffenden Verträge hinweg weiterhin entsprechende zusätzliche Vorteile erzielen wird. Die Geschäftsführung weist außerdem darauf hin, dass jede einzelne Zusammenarbeit eine Anlaufzeit erfordert, um eine effektive Strategie zu entwickeln, Inhalte zu erstellen, Werbekampagnen aufzubauen, zu testen und zu optimieren, damit das volle Potenzial der Investition in Form von Auftragsvolumen und Umsatzwachstum ausgeschöpft werden kann.

Die folgende monatliche Tabelle zum Auftragsvolumen zeigt, wie die laufenden Werbe- und Marketingstrategien des Unternehmens zur Verbesserung des Umsatzwachstums beigetragen haben.

Monthly Order Volume**

July August September

2023 $ 996,050$ $

1,004,67 1,052,74

3 7

2024 $ $ $

1,090,21 1,799,23 2,034,00

6 5 3

YoY 9% 79% 93%

** Order Volume: Total

value of orders placed

minus sales

discounts

Finanzielle Highlights

Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 61 % auf 2,91 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 1,81 Millionen US-Dollar), und die Bruttomarge lag bei 63 % gegenüber 62 % im Vorjahreszeitraum.

In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 stiegen die Werbe- und Verkaufsförderungskosten im Jahresvergleich um 101 % auf 2,31 Millionen US-Dollar und die Marketingkosten um 94 % auf 1,14 Millionen US-Dollar. Die Werbeausgaben stiegen, da das Unternehmen die Strategie weiter umsetzte, die auf ein starkes Umsatzwachstum und den Aufbau von Aires zu einer anerkannten Marke im EMF-Strahlenschutzsegment ausgerichtet ist. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Werbeausgaben im September und Oktober Teil der jährlichen Strategie des Unternehmens für organisches Umsatzwachstum, die in die saisonal starke Weihnachtszeit führt. Das Management geht davon aus, dass sich der Nutzen dieser höheren Werbeausgaben im vierten Quartal 2024 realisieren lässt, wenn die im dritten Quartal 2024 gewonnenen Kunden in der Regel während der Weihnachtseinkaufssaison wiederkommen.

Das Management weist außerdem darauf hin, dass ein weiterer Faktor, der die Werbeausgaben im dritten Quartal 2024 in die Höhe treibt, der anhaltende politische Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen in den USA ist. Die höheren Medienausgaben der politischen Parteien scheinen die Werbetarife zu erhöhen, wie Beobachtungen des Managements und der Branche zeigen. Eine aktuelle Axios-Studie prognostiziert, dass die Ausgaben für Wahlwerbung in den USA im Jahr 2024 auf etwa 16 Milliarden US-Dollar steigen werden, was einem Anstieg von 31,2 % im Vergleich zur letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 entspricht. Basierend auf früheren Wahljahren erwarten Marketingexperten ein knapperes Werbeinventar und einen stärkeren Wettbewerb, während sie mit entsprechenden Erhöhungen der Anzeigenpreise rechnen, die in den sechs Kernwochen der Wahl letztlich 15-50 % erreichen werden.

Der Anstieg der Marketingausgaben spiegelt neue Partnerschaften und Kooperationen wider, die das Unternehmen im Laufe des Jahres eingegangen ist, sowie die Hinzufügung einiger neuer Anbieter, die darauf abzielen, den Wert dieser Partnerschaften und Kooperationen zu steigern.

Tabelle 1: Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz (ungeprüft) (in kanadischen Dollar)**

Q3 2024 Q3 2023 Q3 2023 Q3 2023 POP %

Revenue Aires HUCK Combined

Order Volume** $ $ $ $ 61%

4,923,45 1,867,9 1,185,5 3,053,47

5 00 70 0

Adjustments*** $ $ $ $ 156%

(328,502 218,776 (346,88 (128,110

) 7) )

Sales $ $ $ $ 57%

4,594,95 2,086,6 838,683 2,925,36

3 77 0

Cost of sales $ $ $ $ 51%

(1,689,0 (694,88 (423,33 (1,118,2

62) 4) 7) 21)

Gross profit $ $ $ $ 61%

2,905,89 1,391,7 415,346 1,807,13

1 92 9

Gross margin % 63% 67% 50% 62%

Core expenses

Advertising $ $ $ $ 101%

and (2,316,1 (722,94 (426,57 (1,149,5

promotion 48) 5) 6) 21)

Marketing $ $ $ $ 94%

(1,137,4 (385,50 (200,34 (585,849

93) 2) 7) )

Core Net $ $ $ $ 71,768 -863%

Income (547,750 283,345 (211,57

(Loss) ) 7)

Overhead costs

Office and $ $ $ $ 184%

general (228,053 (67,095 (13,287 (80,382)

) ) )

Consulting and $ $ $ $ 18%

payroll (353,477 (296,42 (3,196) (299,619

) 3) )

Legal and $ $ $ - $ -48%

professional (36,173) (69,034 (69,034)

)

Adjusted EBITDA$ $ $ $ 209%

(1,165,4 (149,20 (228,06 (377,267

53) 7) 0) )

Other

Cash royalty $ - $ $ $ - N/A

income 115,035 (115,03

5)

Credit $ - $ $ $ - N/A

reimbursement 197,183 (197,18

income 3)

Investor $ $ $ - $ 401%

relations (450,547 (90,000 (90,000)

) )

consulting

Interest $ $ $ - $ 2%

charges (138,735 (136,16 (136,166

) 6) )

Share-based $ $ - $ - $ - N/A

compensation (111,413

)

Equity-based $ - $ $ - $ N/A

finance (74,791 (74,791)

charge )

Depreciation $ $ $ - $ -3%

(33,428) (34,489 (34,489)

)

Net Income $ $ $ $ 167%

(Loss) (1,899,5 (172,43 (540,27 (712,713

76) 6) 8) )

** Order Volume: Total value of orders placed minus sales

discounts

** Adjustments: Shipping Revenue, Returns, Return

Provision and Deferred Revenue (orders received but not

yet shipped as of the quarter

end)

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf den internen und von Fachleuten überprüften Forschungsstudien und klinischen Studien des Unternehmens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://airestech.com/pages/tech und https://airestech.com/blogs/emf-101.

**Das Unternehmen stellt fest, dass der Kombinierte Umsatz im 3. Quartal 2023 in Tabelle 1 den Umsatz vom 29. August 2023 bis zum 30. September 2023 umfasst, der durch die Vertriebspartnerschaft zwischen Aires und HUCK erzielt wurde. Die Partnerschaft war vom 28. August 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wirksam. Obwohl Aires in diesem Zeitraum keine Bruttoumsätze aus der Partnerschaft meldete, um den IFRS-Rechnungslegungsstandards zu entsprechen, hat das Unternehmen den wirtschaftlichen Nutzen aus dieser Partnerschaft über die Lizenzgebührenströme gezogen. Um einen fairen und konsistenten Vergleich der Quartalsergebnisse im Jahr 2024 zu ermöglichen, stellt das Unternehmen auch die kombinierten Zahlen von Aires und HUCK zur Verfügung, wobei die Umsatz- und Aufwandszahlen nach denselben Rechnungslegungsgrundsätzen behandelt werden, um den Investoren Zahlen zu präsentieren, die auf derselben Grundlage verglichen werden können. Obwohl es sich bei den oben genannten kombinierten Zahlen nicht um IFRS-Kennzahlen handelt, ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass sie die Zahlen auf die vergleichbarste Weise darstellen.

