Lkw-Bauer Traton steigert Umsatz und operativen Gewinn

(korrigiert Tippfehler im ersten Satz des zweiten Absatzes)

München (Reuters) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Tochter Traton hat in den ersten neun Monaten den Umsatz trotz rückläufiger Verkaufszahlen leicht gesteigert.

Das Umsatzvolumen legte um drei Prozent auf 35,3 Milliarden Euro zu, obwohl MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus und die in International umbenannte US-Tochter Navistar zwei Prozent weniger Lkw und Busse verkauften, wie Traton am Montag in München mitteilte. Grund dafür seien weniger Rabatte und ein besserer Produktmix. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um elf Prozent auf 3,26 Milliarden Euro, wie Traton bereits vor einer Woche gemeldet hatte, die operative Umsatzrendite lag bei 9,3 (8,6) Prozent.

Der Traton-Vorstand um Christian Levin bekräftigte die Prognose für das laufende Jahr. "Wohlwissend, dass das Schlussquartal aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung vor allem in Europa sehr anspruchsvoll wird, wollen wir weiterhin das obere Ende der Bandbreite einer bereinigten operativen Rendite von acht bis neun Prozent erreichen", sagte Finanzchef Michael Jackstein. Der Auftragseingang stagnierte in den ersten neun Monaten bei knapp 190.000 Lkw und Bussen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)