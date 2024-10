Aktien New York: Dow schwächelt - Nasdaq 100 kaum bewegt vor Alphabet

Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen der Google-Mutter Alphabet hat sich für die New Yorker Börsen wenig Bewegung abgezeichnet. Alphabet läutet am Dienstag zur Schlussglocke an der Wall Street die Quartalsberichtssaison der US-Technologieriesen ein.

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 42.219 Punkte. Den schon am Vortag letztlich unbewegten Nasdaq 100 sieht IG kaum verändert bei 20.356 Punkten. Vergangene Woche hatte der technologielastige Auswahlindex dem negativen Markt getrotzt.

Mit Alphabet eröffnet am Dienstag ein Börsen-Schwergewicht den Zahlenreigen der amerikanischen Technologiebranche. Ebenfalls erst nach dem Handelsende in New York berichten der Kreditkartenkonzern Visa und der Halbleiterkonzern AMD über ihre Geschäftsentwicklung. Zur Wochenmitte folgen dann die Zwischenberichte unter anderem des Softwarekonzerns Microsoft und des Internetkonzerns Meta , zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Weiter geht es am Donnerstag mit dem iPhone-Hersteller Apple und dem weltgrößten Onlinehändler Amazon .

Beim Autobauer Ford sorgten am Dienstag der für das vergangene Quartal gemeldete Ergebnisrückgang sowie eine Gewinnwarnung für einen vorbörslichen Kursrutsch von 7,5 Prozent. Dem jüngsten Aufwärtstrend der Aktien droht damit ein jähes Ende.

Auch die zuletzt erholten Titel der Fluggesellschaft Jetblue dürften nach der Zahlenvorlage deutlich unter Druck geraten: Es zeichnet sich ein Minus von 8,5 Prozent ab.

Der Fastfood-Konzern McDonald's kämpft weiter mit knappen Budgets seiner Kunden weltweit, wie der aktuelle Zwischenbericht zeigt. Der Erlös auf vergleichbarer Basis ging im dritten Quartal doppelt so stark zurück wie von Analysten im Schnitt befürchtet. Zuletzt hatte der Aktienkurs schon unter Krankheitsfällen mit Kolibakterien in den USA gelitten, die laut US-Behörden auf den Verzehr eines bestimmten McDonald's-Burgers zurückgegangen waren. Nun zeichnet sich ein weiterer Rückgang um 2 Prozent ab.

Dagegen deutet sich bei Pfizer mit plus 1 Prozent eine weitere Kurserholung ab. Der Pharmakonzern schraubte nach einem abermals unerwartet gut ausgefallenen Quartal die schon im Juli erhöhten Jahresziele erneut nach oben.