Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf

Baloise verkauft FRIDAY-Portfolio



29.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Basel, 29. Oktober 2024. Am Investorenupdate vom 12. September hat Baloise bekanntgegeben, sich mit der Refokussierungsstrategie auf die ertragsstarken Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Nach eingehender Prüfung verkauft Baloise deshalb den Portfolio-Bestand des Digitalversicherers FRIDAY an die Allianz Direct Versicherungs-AG.

Im Rahmen der konsequenten Umsetzung der kommunizierten Refokussierungsstrategie konzentriert sich Baloise künftig auf profitable Segmente, in welchen wir eine relevante Grösse haben. Die Portfolios von FRIDAY in Deutschland und Frankreich werden daher an die Allianz verkauft. Baloise hat verschiedene Optionen intensiv geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass eine Transaktion mit einem starken Digitalversicherer die beste Lösung ist.

«Wir sehen uns nicht mehr als besten Eigentümer für die weitere Entwicklung des Digitalversicherers. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich geändert und der deutsche sowie der französische Markt für Digitalversicherungen sind hart umkämpft. Obwohl FRIDAY einen hohen Bekanntheitsgrad aufgebaut hat, schätzen wir im aktuellen Umfeld die Möglichkeiten, mit FRIDAY profitabel zu wachsen als zu gering ein», kommentiert Baloise CEO Michael Müller die Transaktion.

Die Allianz Direct Versicherungs-AG übernimmt die Portfolios, die in Summe einem Prämienvolumen von rund CHF 50 Mio. entsprechen. Der Geschäftsbetrieb von FRIDAY wird somit mittelfristig beendet. Wir erwarten den Vollzug der Transaktion bis Mitte 2025. Die Mehrheit der Mitarbeitenden wird bis zum Vollzug der Transaktion weiterbeschäftigt und ein Teil darüber hinaus, um eine reibungslose Übergabe der Portfolios sicherzustellen. Der Markenname FRIDAY wird nicht mehr weitergeführt.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wir erwarten einen einmaligen negativen Ergebniseffekt von rund CHF 75 Mio., welcher grösstenteils im Geschäftsjahr 2024 wirksam wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der zuständigen Aufsichtsbehörden

Wichtige Daten

Mittwoch, 20. November 2024: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2024

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com ISIN: CH0012410517 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2017639

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2017639 29.10.2024 CET/CEST