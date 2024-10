ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung stockt vor Alphabet-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Gewinne nicht behaupten können. Nach einem freundlichen Start rutschte der deutsche Leitindex sukzessive ab und schloss 0,27 Prozent tiefer bei 19.478,07 Punkten. Damit ist die jüngste moderate Erholung erst einmal vorbei. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei knapp 19.675 Punkten, dem sich der Dax im frühen Handel noch genähert hatte, blieb vor wichtigen Quartalszahlen aus den USA eine zu hohe Hürde.

"Die Luft ist vorerst raus", schrieb Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die Anleger warteten auf den Zwischenbericht der Google-Mutter Alphabet , die nach der Schlussglocke an der Wall Street die Berichtssaison der US-Technologieriesen eröffnet. Zahlen anderer amerikanischer Unternehmen hätten schon gezeigt, dass die Messlatte insbesondere für die Ausblicke hoch liege.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen verlor am Dienstag letztlich 1,01 Prozent auf 27.060,92 Zähler. Auch in Europa bestimmten Kursverluste das Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,4 Prozent im Minus. Die nationalen Indizes in Zürich und London gaben deutlicher nach. In New York fiel der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss etwas zurück, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zulegte.

Stärkster Dax-Wert waren Adidas mit plus 3,8 Prozent. Analysten lobten die endgültigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das vergangene Quartal.

Dagegen zählten Autotitel erneut zu den Verlierern. Für Index-Schlusslicht Volkswagen (VW) ging es vor den am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen um 3,2 Prozent bergab. Genauso schwach präsentierten sich die Titel der VW-Dachholding Porsche SE . Als Stimmungsdämpfer für die Branche erwiesen sich zudem die endgültig in Kraft getretenen EU-Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China.

Am MDax-Ende büßten die Papiere der Lufthansa nach Quartalszahlen 5,2 Prozent ein. Zwar habe die Fluggesellschaft die Erwartungen übertroffen, doch sei deren Qualität gering, schrieben Analysten.

Für Indexnachbar Hellofresh ging es nach dem detaillierten Quartalsbericht um 2,5 Prozent bergab. Der Kochboxenanbieter hatte schon am Freitag Eckdaten vorgelegt und dabei auch die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Einen Teil der seitherigen Kursgewinne haben die Aktien inzwischen wieder abgegeben. Nach Einschätzung von JPMorgan hat das Unternehmen zwar dank geringer Marketingausgaben ein "großartiges drittes Quartal" hinter sich. Jetzt müsse aber auch der Kundenstamm gehalten werden.

Im Nebenwerte-Index SDax ging es für Ceconomy um 2 Prozent nach oben. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank attestierte dem Elektronikhändler solide Umsatzzahlen für das vergangene Geschäftsjahr.

Der Euro kämpfte mit der Marke von 1,08 US-Dollar und notierte zuletzt minimal darunter. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,0774 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9282 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,24 Prozent am Vortag auf 2,27 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,19 Prozent auf 126,06 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,46 Prozent auf 132,48 Zähler./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---