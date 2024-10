EQS-Adhoc: Stabilus SE: Bereinigter Free Cashflow für GJ24 und der Gewinn für Q4 GJ24 nach vorläufigen Zahlen über Konsens und unbereinigtes EBIT nach erstmaliger Kaufpreisallokation für Destaco unter Konsens

EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Stabilus SE: Bereinigter Free Cashflow für GJ24 und der Gewinn für Q4 GJ24 nach vorläufigen Zahlen über Konsens und unbereinigtes EBIT nach erstmaliger Kaufpreisallokation für Destaco unter Konsens



30.10.2024 / 20:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stabilus SE: Bereinigter Free Cashflow für GJ24 und der Gewinn für Q4 GJ24 nach vorläufigen Zahlen über Konsens und unbereinigtes EBIT nach erstmaliger Kaufpreisallokation für Destaco unter Konsens

Koblenz, 30. Oktober 2024 - Nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 (endete 30. September 2024) liegt der bereinigte Free Cashflow der Stabilus Gruppe mit 132,8 Mio. € deutlich über der Markterwartung von 85,7 Mio. € (Vara-Konsensschätzung vom 11. Oktober 2024). Dies ist zum einen auf den Free Cashflow der erworbenen Destaco zurückzuführen (27,5 Mio. € in H2 GJ2024 bzw. 19,9 Mio. im Q4 GJ2024 und 7,6 Mio. € im Q3 GJ2024). Im Quartalsvergleich ist der Anstieg des Free Cashflow bei Destaco im Wesentlichen auf Effekte im Net Working Capital durch die Integration von Destaco zurückzuführen. Zum anderen beruht der konzernweite Anstieg des bereinigten Free Cashflow auf Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung im Rahmen des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements. Diese werden sich in Höhe von voraussichtlich 15 Mio. € in den Folgequartalen umkehren.

Das unbereinigte EBIT im Q4 GJ2024 und im GJ2024 nach vorläufigen Zahlen liegt um jeweils rund 11 Mio. € unter der jeweiligen Markterwartung (22,9 Mio. € vs. 33,5 Mio. € Konsens im Q4 GJ2024 und 113,3 Mio. € vs. 124,0 Mio. € Konsens im GJ2024). Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 hat Stabilus wie geplant und angekündigt erstmalig die tatsächliche Kaufpreisallokation für die Destaco-Transaktion und die damit einhergehenden Abschreibungen bilanziell abgebildet. Bereinigt erzielte Stabilus nach vorläufigen Zahlen für GJ2024 ein bereinigtes EBIT von 157,1 Mio. €, was einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0% entspricht, bei einem Umsatz von 1.305,9 Mio. €. Damit liegt Stabilus innerhalb der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne für Umsatz (1,3 Mrd. - 1,35 Mrd. €) und bereinigte EBIT-Marge (11,7%-12,3%) im GJ2024. Der Gewinn lag nach vorläufigen Zahlen mit 17,5 Mio. € im Q4 GJ2024 (Konsens 16,6 Mio. €) und 72,0 Mio. € im GJ2024 (Konsens 71,2 Mio. €) über dem jeweiligen Konsens.

Weitere Informationen werden im Rahmen der Veröffentlichung der vollständigen vorläufigen Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 11. November 2024 bekanntgegeben.

Die Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter Free Cashflow sind im Stabilus Geschäftsbericht 2023 auf Seiten 48 und 51 definiert.

# Ende der Ad-hoc-Mitteilung #

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Ende der Insiderinformation

30.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 261 8900 0 E-Mail: investors@stabilus.com Internet: group.stabilus.com ISIN: DE000STAB1L8 WKN: STAB1L Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2019431

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2019431 30.10.2024 CET/CEST