Extrem fest. Extrem schwach. | Eli Lilly, AMD vs. Google, Reddit

Das heutige Bild an der Wall Street ist zerrissen, mit ausgesprochen uneinheitlichen Ergebnissen. Die Aktien von AMD, Caterpillar, Chipotle, Eli Lilly, First Solar, Chipotle, Kraft Heinz und insbesondere Qorvo stehen nach den Quartalszahlen teils deutlich unter Druck. Dafür geht es nach den Zahlen bei Biogen, Chubb, Google und insbesondere Reddit bergauf. Nach dem Closing melden heute Ebay, KLA, Meta, Microsoft und Starbucks. Vor allem für Meta ist die Erwartungshaltung hoch. Was die Wirtschaft betrifft, wurden laut des Lohnabwicklers ADP mehr Jobs in der Privatwirtschaft geschaffen, als die Wall Street erwartet hatte. Am Freitag vor dem Opening werden die Oktober-Arbeitsmarktdaten gemeldet.



