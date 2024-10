KI gibt Alphabets Cloud- und Werbegeschäft Zusatzschub

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/San Francisco/Frankfurt (Reuters) - Ein robustes Cloud-Geschäft und gestiegene Werbeeinnahmen haben Alphabet ein überraschend starkes Quartalsergebnis beschert.

"Unsere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zahlen sich aus", sagte Sundar Pichai, der Chef des Internet-Konzerns am Dienstag. Die neue Technologie eröffne Nutzern neue Möglichkeiten bei der Internet-Suche und liefere bessere Suchergebnisse. Die Cloud-Sparte binde dank KI Bestandskunden enger an sich und gewinne neue hinzu.

Der Konzernumsatz stieg den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um 15 Prozent auf 88,27 Milliarden Dollar. Bei der Cloud-Sparte fiel das Wachstum mehr als doppelt so hoch aus. Mit 11,35 Milliarden Dollar lagen diese Erlöse ebenfalls über Markterwartungen. In den vergangenen Quartalen hatten sich Anleger wiederholt gefragt, ob sich die hohen Kosten für den Auf- und Ausbau in KI-Rechenzentren rentieren.

Sämtliche Cloud-Anbieter profitieren vom aktuellen KI-Boom, da diese Programme viel Rechenpower benötigen. Die Alphabet-Tochter Google liefert sich zudem mit dem Microsoft-Partner OpenAI ein Wettrennen um die technologische Führung bei KI.

WERBEEINNAHMEN STEIGEN WEITER - YOUTUBE BESSER ALS ERWARTET

Die Werbeeinnahmen, die etwa drei Viertel des Alphabet-Konzernumsatzes ausmachen, stiegen im Berichtszeitraum um zehn Prozent auf 65,85 Milliarden Dollar. Hier wirkten sich die jüngsten Sport-Großereignisse wie die Olympischen Spiele in Paris oder die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen positiv aus.

Bei YouTube verlangsamte sich das Wachstum zwar auf zwölf Prozent, Analysten hatten aber eine noch deutlichere Abschwächung befürchtet. Die Videoplattform leidet unter der wachsenden Konkurrenz von Streaming-Anbietern wie Netflix, die verstärkt auf werbefinanzierte Abonnements setzen, wodurch weniger Anzeigen auf YouTube geschaltet werden.

Alphabet habe in sämtlichen Bereichen die Erwartungen übertroffen, lobte Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Außerdem habe sich das Wachstum in allen Regionen außer dem asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt. Alphabet-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street um vier Prozent.

