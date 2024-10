OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt die ...

Check Point gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher für das dritte Quartal 2024, das am 30. September 2024 endete. Finanzergebnisse Q3 2024: - Umsatz: 635 Millionen US-Dollar (585 Millionen Euro), ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. - Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 277 Millionen US-Dollar (255 Millionen Euro), ein Anstieg von zwölf Prozent. - Betriebsergebnis nach GAAP: 218 Millionen US-Dollar (201 Millionen Euro), was 34 Prozent des Umsatzes entspricht. - Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 274 Millionen US-Dollar (253 Millionen Euro), was 43 Prozent des Umsatzes entspricht. - Gewinn je Aktie nach GAAP: 1,83 US-Dollar (1,69 Euro), ein Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. - Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 2,25 US-Dollar (2,07 Euro), ein Anstieg von neun Prozent. "Check Point hat im dritten Quartal hervorragende Finanzergebnisse erzielt, die durch das zweistellige Wachstum der Infinity-Plattform gestützt wurden. Dieser Erfolg wird durch das zweistellige Umsatzwachstum bei Harmony Email und Infinity Global Services unterstrichen", sagt Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point. "Mit der Übernahme von Cyberint haben wir unser Angebot auf den Markt für Security Operation Center (SOC) ausgeweitet und bieten KI-gestützte Bedrohungsinformationen sowie Exposure-Management an. Wir freuen uns auf weitere Erfolge mit unserer Infinity-Plattform und eine breitere Adaption unserer Technologien zum Jahresende." Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG Auf der Eierwiese 1 82031 Grünwald Tel.: 089 74747058-0 mailto:info@kafka-kommunikation.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5898762 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.