EQS-Media / 30.10.2024 / 08:30 CET/CEST



wienerberger vereinheitlicht Markenportfolio und baut seine Position als führender Lösungsanbieter weiter aus

wienerberger hat alle seine Lösungsmarken unter einer gemeinsamen Dachmarke vereint, um seine Position als innovatives, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Unternehmen zu stärken



Wien, 30. Oktober 2024 – Seit mehr als 200 Jahren verbessert wienerberger die Lebensqualität von Menschen und treibt die Zukunft des Bauens voran. Heute ist das einstige Ziegelunternehmen ein weltweit führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

Grundlage dieser erfolgreichen Transformation bei wienerberger ist die konsequente Umsetzung seiner wertschaffenden Wachstumsstrategie, einerseits durch nachhaltiges organisches Wachstum, andererseits durch gezielte Akquisitionen, zuletzt etwa jene von Terreal, einem erfolgreichen europäischen Anbieter rund um die Sanierung und Renovierung von Dächern. Mit dieser jüngsten Übernahme spielt wienerberger nun eine Schlüsselrolle bei der Renovierung des europäischen Gebäudebestands.

Im Zuge der strategischen Transformation hin zu einem ganzheitlichen Anbieter von ökologischen Lösungen hat wienerberger nun auch die eigene Markenarchitektur weiterentwickelt und neugestaltet. Ziel ist es, das Unternehmen noch stärker als innovatives, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Unternehmen bei seinen Stakeholdern zu positionieren. Zu diesem Zweck wurden alle Lösungsmarken des Unternehmens unter der wienerberger Marke vereint. Dazu zählen unter anderen auch der führende Anbieter von Rohrlösungen für Energie- und Wasserinfrastruktur Pipelife, im Bereich Wandlösungen Porotherm, und Terca, bei Fassadenlösungen, Terreal, Tondach und Creaton im Dachlösungsbereich und Semmelrock bei Flächenbefestigungen. Sie alle treten künftig nach außen hin unter dem gemeinsamen Markendach mit dem Zusatz „wienerberger“ auf.

wienerberger als innovative, zukunftsorientierte und nachhaltige Marke stärken

Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO wienerberger: „Die neue gemeinsame Markenarchitektur ist ein wichtiger strategischer Schritt, damit die Innovationskraft, unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und die breite Lösungskompetenz von wienerberger noch deutlicher werden. Sie spiegelt die wertschaffende Transformation des Unternehmens in den letzten Jahren wider und ist eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum. Wir wollen die alten Konnotationen hinter uns lassen, wienerberger neu positionieren und ein klares Bild der wienerberger Welt bei all unseren Stakeholdern verankern, damit das Unternehmen zukünftig noch stärker als führender Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle im Neubau und der Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement wahrgenommen wird.“

Ergänzend hat wienerberger den gesamten Außenauftritt der neuen Gesamtmarke modernisiert, um auch visuell die Transformation hin zu einem noch innovativeren und noch ökologischeren Unternehmen abzubilden.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Wienerberger AG

Schlagwort(e): Industrie

30.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: investor@wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2017463

Ende der Mitteilung EQS-Media

2017463 30.10.2024 CET/CEST