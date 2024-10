AKTIE IM FOKUS: Befesa stabilisiert nach erneutem Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Befesa -Aktien haben sich am Donnerstag nach einem erneuten Rekordtief etwas stabilisiert. In Reaktion auf enttäuschende Quartalszahlen und eine Prognosesenkung des Industrie-Recyclers sackten sie zunächst bis auf 20,92 Euro ab. Damit markierten die Titel den dritten Tag in Folge einen Tiefstand.

Zuletzt dämmten sie mit 21,90 Euro ihr Minus aber auf knapp 0,4 Prozent ein. Mit einem Kursverlust von fast 38 Prozent seit Jahresbeginn belegt Befesa einen der hinteren Plätze im MDax der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen.

Befesa kappte nach einem herausfordernden Quartal die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Diese beinhalte zudem eine optimistische Einschätzung für das Schlussquartal, hieß es. Analysten rechnen ungefähr mit der Mitte der neuen Zielspanne.

Die Quartalszahlen seien derweil durchwachsen ausgefallen, konstatierte Jefferies-Experte Martin Comtesse. Immerhin stellte Befesa-Chef Asier Zarraonandia für 2025 ein "starkes zweistelliges Ebitda-Wachstum" in Aussicht./gl/jha/

