Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax in der Korrektur - 19.000 Punkte kommen näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steckt in der Korrektur. Am Donnerstag weitete er zum Start in den Xetra-Handel seine jüngsten Verluste aus. Mit einem Minus von zuletzt 0,70 Prozent auf 19.123 Punkte nähert er sich der 19.000-Punkte-Marke.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex mit einem Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten gescheitert. Auf Sicht des nun endenden Monats steht er inzwischen im Minus. Für das Gesamtjahr liegt er aber immer noch 14 Prozent vorne.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 26.524 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,9 Prozent.

Die Berichtssaison geht am vorletzten Handelstag der Woche weiter. In Deutschland steht dabei Airbus im Blick. Die Zahlen des Flugzeugbauers kamen gut an. In den USA interessieren vor allem die großen Tech-Konzerne wie Microsoft und Meta die Anleger. Deren Zahlen seien gut ausgefallen, reichten aber nicht aus, um die Kursfantasien der Investoren aufrechtzuerhalten, sagte Marktexperte Andreas Lipkow./ajx/mis