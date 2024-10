BNP Paribas steigert Gewinn im Rahmen der Erwartungen

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten und mit Großkunden mehr verdient. Der Gewinn sei um acht Prozent auf 2,87 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Die Erträge der im EuroStoxx 50 notierten Bank zogen um drei Prozent auf 11,9 Milliarden Euro an. Experten hatten bei beiden Kennziffern mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet./zb/stk