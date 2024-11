ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 235 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 225 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Online-Händlers sei spektakulär hoch auf Rekordniveau ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Ergebnisausblick auf das laufende vierte Quartal die Befürchtungen der Anleger entkräftet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 22:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 22:13 / ET

