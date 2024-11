2 KI-Aktien für den Rendite-Boost in deinem Depot!

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt, und das Potenzial für Anleger in diesem Bereich ist riesig. Mit den richtigen KI-Aktien lässt sich ein solides Depot aufbauen, das deinem Depot langfristig einen echten Rendite-Boost liefern kann.

Wichtig beim Investieren in KI-Aktien ist, dass man nicht in jedes Unternehmen investiert, das in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz wirbt. Man sollte den Blick auf unterbewertete Perlen werfen. Hier sind zwei spannende KI-Unternehmen, die meines Erachtens unter dem Radar vieler Investoren fliegen und langfristig betrachtet interessante Perspektiven bieten.

1. IBM – Der Veteran der KI-Welt mit neuem Schwung

IBM (WKN: 851399) zählt zu den Pionieren der KI. Schon seit den 1970er-Jahren bringt das Unternehmen innovative Technologien hervor und hat bis heute nicht an Bedeutung verloren. Zwar mag IBM in den Schlagzeilen nicht so präsent sein wie andere Tech-Giganten, doch der Fokus des Unternehmens liegt auf KI-Lösungen, die speziell für große Firmenkunden entwickelt wurden – und das zahlt sich aus.

Mit Watsonx, IBMs KI-Plattform, liefert das Unternehmen eine stabile Lösung für Unternehmen, die nicht nur auf fortschrittliche Datenverarbeitung setzen, sondern auch hohen Wert auf Datensicherheit und Rückverfolgbarkeit legen. Gerade bei Business-Anwendungen, bei denen jede Entscheidung nachvollziehbar sein muss, ist Watsonx die perfekte Lösung.

Dank dieser strategischen Ausrichtung verzeichnet IBM bereits beachtliche Erfolge: Watsonx konnte in den letzten 18 Monaten über zwei Milliarden US-Dollar an Aufträgen für KI-Lösungen einfahren. Ein echtes Plus für Anleger, die von einem stabilen und langfristigen Wachstumsmodell profitieren möchten. Zudem ist IBM aktuell günstig bewertet – ein klarer Vorteil gegenüber den hoch bewerteten Tech-Aktien.

2. UiPath – Automatisierung trifft auf künstliche Intelligenz

UiPath (WKN: A3CND6) ist ein aufstrebender Stern in der KI-Welt und spezialisiert sich auf Robotic Process Automation (RPA), also die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben. Warum ist das so spannend? Unternehmen, die ihre täglichen Abläufe automatisieren, sparen nicht nur Kosten, sondern reduzieren auch Fehler und steigern die Effizienz – ein attraktives Verkaufsargument für UiPath.

Doch UiPath bleibt nicht beim klassischen RPA. Das Unternehmen kombiniert seine Prozessautomatisierung mittlerweile mit KI-Elementen, sodass Software-Roboter selbst komplexe, wiederkehrende Aufgaben übernehmen können, etwa das Ausfüllen von Formularen oder das Interpretieren von Texteingaben. Diese intelligenten „Roboter“ können Aufgaben erledigen, die bisher nur Menschen vorbehalten waren, was den Nutzen von UiPath nochmals steigert.

Auch aus finanzieller Sicht steht UiPath gut da: Während die Aktie in den letzten zwei Jahren stabil blieb, konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 32 % steigern und die Cashflows von einem Verlust zu einem Gewinn von 327 Mio. US-Dollar wandeln. Die Aktie ist daher eine vielversprechende Option für Anleger, die auf eine langfristige KI-Wachstumsstory setzen möchten.

Fazit: Langfristiges Potenzial mit KI-Aktien

Für Investoren, die von der KI-Revolution profitieren wollen, bieten sowohl IBM als auch UiPath spannende Chancen. Beide Unternehmen gehen strategisch vor, setzen auf innovative Lösungen und bieten Potenzial für langfristiges Wachstum – ideale Kandidaten für einen Depot-Boost!

Der Artikel 2 KI-Aktien für den Rendite-Boost in deinem Depot! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von UiPath. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von UiPath.

