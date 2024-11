EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt



Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

Erfolgreiche Veräußerung des 62,78%igen Anteils von Adler an BCP, früher als ursprünglich erwartet

Die Transaktion führt zu einem Nettoerlös von 219,3 Mio. EUR, wodurch die Bilanz weiter stabilisiert und der erneuerte Business Plan von Adler untermauert wird

Erstes Closing von 52,68% soll bis Anfang Januar 2025 erfolgen

Luxemburg, 4. November 2024 – Nach der Veröffentlichung der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 Ende September 2024 setzt die Adler Group S.A. („Adler Group“) ihren Geschäftsplan fort und gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 62,78%igen Anteils am Aktienkapital der Brack Capital Properties N.V. („BCP“) an die LEG Immobilien SE („LEG“) für einen Gesamtbetrag von 219,3 Mio. EUR in bar getroffen hat.

Das Gesamtportfolio von BCP umfasst heute 9.101 Wohneinheiten in ganz Nordrhein-Westfalen, Hannover, Bremen und Kiel sowie im Osten Deutschlands um Leipzig, Magdeburg und Halle. Darüber hinaus besitzt BCP die Entwicklungsprojekte Grafenberg und Gerresheim, die zusammen eine Fläche von ca. 200.000 Quadratmetern umfassen und das Potenzial für die Entwicklung von ca. 1.650 Wohnungen bieten.

Die Transaktion wird in einem zweistufigen Closing-Verfahren abgewickelt. Die erste Tranche von 52,68 % des Aktienkapitals wird voraussichtlich in der ersten Januarwoche 2025 im Rahmen eines Direktverkaufs zu EUR 45,00 pro Aktie abgeschlossen. Für die zweite Tranche der verbleibenden 10,10 % des Aktienkapitals hat sich die Adler Group unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots nach israelischem Recht zu einem Preis von 45,00 EUR je Aktie oder mehr anzubieten, das voraussichtlich spätestens am 1. Januar 2026 abgeschlossen wird.

Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group: “Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Transaktion früher als ursprünglich erwartet abschließen konnten. Wir unterstützen die Strategie von BCP voll und ganz und freuen uns, mit der LEG einen starken lokalen Partner gefunden zu haben, der die Zukunft von BCP unter neuen Eigentümern sichern und ermöglichen wird.”

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group: “Im Namen des gesamten Verwaltungsrats kann ich sagen, dass wir mit dem Ergebnis dieses herausfordernden Prozesses sehr zufrieden sind und dass es uns einmal mehr gelungen ist, den eingeschlagenen Weg zur Umstrukturierung und Stabilisierung der Gruppe einzuhalten.”

Van Lanschot Kempen N.V. fungierte als einziger Finanzberater, White & Case LLP als einziger Rechtsberater.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2022193

