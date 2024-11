EQS-News: LION E-Mobility AG: Deutscher Premium-OEM schließt erfolgreich Hochtemperatur-Tests der LION LIGHT Batterie ab – LION Smart GmbH als eines der „Innovativsten Unternehmen 2024“ ausgezeichnet

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

LION E-Mobility AG: Deutscher Premium-OEM schließt erfolgreich Hochtemperatur-Tests der LION LIGHT Batterie ab – LION Smart GmbH als eines der „Innovativsten Unternehmen 2024" ausgezeichnet

04.11.2024



Zug (Schweiz), 4. November 2024 – DieLION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung der LION LIGHT Batterie mit innovativer Immersionskühltechnologie bekannt. Die Hochtemperatur-Tests, die in enger Kooperation mit einem renommierten deutschen Premium-OEM durchgeführt wurden, wurden erfolgreich abgeschlossen. Die von LION Smart entwickelte 400-Volt-Batterie übertraf die geforderten Testparameter erheblich und bewies ihre Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen.

Der verantwortliche Projektleiter des Premium-OEM stellte fest, dass die Technologie der LION LIGHT Batterie die einzige am Markt verfügbare sei, die die Anforderungen des OEMs erfüllt.

Im nächsten Schritt konzentriert sich LION auf die Vorbereitung der Serienproduktion der LION LIGHT Batterie. Gleichzeitig laufen bereits Gespräche mit potenziellen Partnern auf Produktions- und Investorenebene, um die Markteinführung der innovativen Batterie bestmöglich zu unterstützen.

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: „Der erfolgreiche Abschluss der Hochtemperatur-Tests bestätigt die technische Überlegenheit unserer Batterie mit Immersionskühlung. Wir sind sehr stolz auf diesen Meilenstein und freuen uns nun die Serienproduktion vorzubereiten. Zudem erwarten wir nach diesen herausragenden Testergebnissen Interesse von weiteren OEMs an unserer Batterietechnologie.“

Zusätzlich wurde die Innovationskraft der LION Smart GmbH kürzlich im diesjährigen Ranking des SZ-Instituts als eines der innovativsten Unternehmen 2024 ausgezeichnet. Das Ranking, das in Zusammenarbeit mit der Creditreform Gruppe erstellt wurde, untersuchte 2.346 Unternehmen, von denen nur 272 aufgrund ihrer herausragenden Innovationsleistungen ausgewählt wurden.

Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LION, ergänzt: „Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation und Qualität. Sie bestärkt uns in unserer Vision, an der Spitze der Batterietechnologie zu stehen und die Elektromobilität voranzutreiben.“

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com

LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

