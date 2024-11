EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu vorläufigen GJ2024-Ergebnissen am 11.11.2024

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Konferenz/Jahresergebnis

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu vorläufigen GJ2024-Ergebnissen am 11.11.2024

Koblenz, 4. November 2024 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 11. November 2024 um 10:30 Uhr zu einer Webkonferenz ein.

In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 (endete am 30.09.2024) vorstellen. Die begleitende Präsentation wird am 11. November 2024 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 7. November 2024 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Informationen zur Webkonferenz:

Datum: Montag, 11.11.2024

Zeit: 10:30 Uhr MEZ

Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO), Stefan Bauerreis (CFO)

Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Webcast:

Registrierung: https://www.webcast-eqs.com/registration/stabilus-202411

Livestream: https://www.webcast-eqs.com/login/stabilus-202411

Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme:

Registrierung: https://webcast.meetyoo.de/reg/BYbgV5JNjS5k

Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link. Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link.

Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten.

Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 261 8900 0 E-Mail: investors@stabilus.com Internet: group.stabilus.com ISIN: DE000STAB1L8 WKN: STAB1L

