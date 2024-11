EQS-News: Vossloh gewinnt renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

04.11.2024 / 13:05 CET/CEST

Vossloh gewinnt renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP), Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement, würdigt die Vorreiter der Transformation in der deutschen Wirtschaft

Vossloh wird für seinen Beitrag zu grüner Mobilität und die Verdienste um Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens geehrt

Werdohl, 4. November 2024. Vossloh hat sich im Bereich Mobilität und Logistik gegen renommierte Wettbewerber durchgesetzt und erhält den begehrten Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Damit würdigt eine hochkarätig besetzte, interdisziplinäre Expertenjury einerseits die Verdienste Vosslohs um klimafreundliche, innovative und effiziente Mobilitätslösungen im Bereich der Bahninfrastruktur. Andererseits heben die Juroren die konzerninternen Erfolge bei der Wahrnehmung sozialer Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, beim effizienten Umgang mit Ressourcen und Energie sowie der Etablierung nachhaltiger Lieferketten hervor.

Der DNP wird seit dem Jahr 2008 in enger Kooperation mit der Bundesregierung vergeben und ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. In Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, wie beispielsweise dem Rat für nachhaltige Entwicklung und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), zeichnen die Initiatoren Unternehmen in verschiedenen Branchen aus. Es sind die Unternehmen, die nach Ansicht der Fachleute in ihren Sektoren einen bedeutenden Beitrag zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft leisten. Die Preisverleihung findet am Abend des 28. November 2024 in Düsseldorf im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages statt.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Jury-Mitglieder Vossloh aus einer Vielzahl großer, bekannter und engagierter Unternehmen ausgewählt und mit dieser renommierten Auszeichnung bedacht haben. Wir bei Vossloh verstehen uns mit unserer umfassenden Kompetenz im Bereich Bahninfrastruktur als Wegbereiter für nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig legen wir einen großen Fokus darauf, unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen und Arbeitgeber gerecht zu werden und unseren Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten. Die Auszeichnung bestätigt und honoriert, dass das Vossloh Team auch im Bereich Nachhaltigkeit Höchstleistung liefert, was mich persönlich sehr stolz macht“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

