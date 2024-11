Altersvorsorgedepot 2026: So sicherst du dir 600 Euro vom Staat | ETFs | ExtraMagazin | Rentenlücke

► Darum geht's im Video: Nun soll es endlich soweit sein: Die staatlich geförderte Altersvorsorge mit Aktien, ETFs und anderen Finanzinstrumenten rückt in greifbare Nähe. Noch handelt es sich um einen Entwurf, ab 2026 könnte es dann Realität werden. Mit dem Modell soll die finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand gestärkt und die Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente reduziert werden. Wie der Entwurf aussieht, welche staatliche Förderung möglich wäre und welche Renditechancen sich daraus ergeben, diskutieren Markus Jordan (extra ETF) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einführung / Rentenlücke und Altersvorsorge

02:12 ► Entwurf - so könnte das staatlich geförderte Altersvorsorge-Depot aussehen

03:51 ► Zuschüsse und Fördermöglichkeiten

05:37 ► Welche Wertpapiere im Altersvorsorge-Depot?

08:43 ► Vergleich: Riester-Rente und Altersvorsorge-Depot

12:59 ► ETF-Sparplanrechner

17:19 ► Schlussfolgerungen und Ausblick auf die Reformen



