Börse Frankfurt-News: Im Bann der US-Wahl (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Käufe dominieren. Vor allem US-Aktien kommen gut an, darunter auch viele Small Cap-ETFs. Viel um geht zudem in Gold-ETCs und Krypto-ETNs - mit Zu- und Abflüssen.

5. November 2024. Auch der ETF-Handel steht ganz im Zeichen der heutigen US-Wahl. "Wir sehen extreme Käufe von S&P 500- und Nasdaq- aber auch von MSCI World-ETFs", berichtet Leo Puschmann von Lang & Schwarz. Er rechnet für die Tage nach der Wahl mit einem noch höheren Handelsaufkommen und großen Schwankungen. "Auch Kryptowährungen und Edelmetalle sind großes Thema", ergänzt er.

Holger Heinrich von der Baader Bank meldet für Aktien-ETFs ebenfalls eine klaren Kaufüberhang - konkret 50 Prozent mehr Käufe als Verkäufe, und zwar bei anziehenden Umsätzen. Die US-Börsen hatten am gestrigen Montag leicht nachgegeben. Auch der DAX zeigt sich heute schwächer und steht am Dienstagmittag beim 19.168 Punkten.

Hohe Nachfrage nach US-Aktien

Was US-Aktien angeht, sind Heinrich zufolge verschiedene Varianten des MSCI USA gefragt. Zudem sieht er vermehrt Aktivität in Small Cap-ETFs mit überwiegend Käufen, etwa des Amundi Russell 1000 Growth (IE0005E8B9S4), des UBS MSCI USA Small Cap ESG Leaders (IE000XFXBGR0) und des Amundi S&P SmallCap 600 ESG (IE000XLJ2JQ9).

US-Aktien bei Top-Performern

Schon jetzt gehören ETFs, die US-Aktien abbilden, zu den Top-Performern unter den Länder-ETFs in diesem Jahr. Seit Jahresanfang kommen ETFs mit Fokus USA auf ein Plus von 23 Prozent. Nur Pakistans (plus 37 Prozent), Taiwans (plus 29 Prozent) und Chinas Aktien (plus 26 Prozent) haben sich besser entwickelt. Schlusslichter bilden übrigens Mexiko (minus 22 Prozent), Brasilien (minus 17 Prozent), Südkorea (minus 9 Prozent) und Vietnam (minus 7 Prozent).

Auf globaler Basis wurden Heinrich zufolge ebenfalls Small Cap-Tracker (IE0003R87OG3) gekauft, außerdem Quality Dividend-ETFs (IE00BF2B0M76). "Europa stand eher weniger im Fokus", stellt er fest. Hier würden Quality Dividend-ETFs eher verkauft. Auf der Kaufliste stünden hingegen ETFs, die britische Aktien abbilden, etwa der Xtrackers FTSE 100 (LU0838780707).

Etwas ruhiger geworden ist es Puschmann zufolge um Indiens Aktien. "Nach den vielen Käufen beobachten wir jetzt auch etwas mehr Abgaben." Der MSCI India war bis Ende September stark gestiegen, schwächelt seitdem aber.

Im Handel mit Branchen-ETFs sticht Heinrich zufolge die Biotech-Branche heraus. "Auch hier wird überwiegend gekauft", bemerkt er mit Blick auf den Global X Genomics & Biotechnology (IE00BM8R0N95). Daneben komme auch der Xtrackers World Biodiversity Focus SRI (IE000E0V65D8) gut an. Der setzt auf Aktien aus Industrieländern, die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien mit einem besonderen Fokus auf biologischer Vielfalt.

Gold und Kryptowährungen getrieben von Unsicherheit

Auch Edelmetalle bleiben Thema - wegen der anhaltenden Unsicherheit und wegen der sinkenden Zinsen, die Edelmetalle attraktiver machen. Der Goldpreis hatte vergangenen Mittwoch mit 2.789,52 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht und notiert aktuell nur wenig darunter. Puschmann sieht vor allem Käufe für Goldminen-ETFs wie den VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) und den VanEck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91). In beide Richtungen gehandelt würden Edelmetall-ETCs mit Hebel, konkret der WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870) und dessen Short-Variante (IE00B6X4BP29) sowie die entsprechenden Produkte auf Silber.

Kryptowährungen hängen derzeit stark an den Chancen von Donald Trump auf das US-Präsidentschaftsamt. Der Bitcoin war vergangene Woche noch stark gestiegen bis über 72.000 US-Dollar, angesichts der leicht gesunkenen Umfragewerte sind es nun wieder nur 68.853 US-Dollar. Krypto-Fans hoffen auf Trump und befürchten unter Harris eine stärkere Regulierung. Für Krypto-ETNs meldet Puschmann Käufe und Verkäufe gleichermaßen, vor allem den VanEck Bitcoin-ETN (DE000A28M8D0).

Von Anna-Maria Borse, 5. November 2024, © Deutsche Börse

